Брусника закрыла сделку по покупке земли в центре Тюмени

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
На этой территории компания возведёт несколько современных среднеэтажных жилых кварталов с городской площадью и предусмотрит создание социальной, коммерческой, досуговой, образовательной инфраструктуры.
Расположенные на площадке морально и физически устаревшие здания — в том числе рынок «На Минской» — будут снесены. По информации руководства торгового комплекса, сегодня в нём работает 150 предпринимателей (десять из них продают продовольственные товары, 140 — промышленные). В начале марта городские власти провели встречу с собственниками и управляющими тюменских ТЦ, последние выразили готовность предоставить места всем арендаторам рынка.
Сетевязальное производство планируется сохранить, но на новой площадке. В данный момент решается вопрос передачи активов и оборудования другой профильной компании. Брусника готова содействовать переносу предприятия, в том числе на территорию завода Медоборудования. Здесь фабрика может функционировать следующие пять-семь лет. Одновременно рассматривается вариант переезда в один из технопарков Тюменской области, где для производств предусмотрено множество мер поддержки.