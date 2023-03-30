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Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Брусника закрыла сделку по покупке земли в центре Тюмени

30 марта 2023, 09:16

Брусника закрыла сделку по покупке земли в центре Тюмени

Брусника подписала договор о приобретении участков площадью 5 га в границах улиц Республики — Минская — Котовского — Холодильная.

На этой территории компания возведёт несколько современных среднеэтажных жилых кварталов с городской площадью и предусмотрит создание социальной, коммерческой, досуговой, образовательной инфраструктуры.

Расположенные на площадке морально и физически устаревшие здания — в том числе рынок «На Минской» — будут снесены. По информации руководства торгового комплекса, сегодня в нём работает 150 предпринимателей (десять из них продают продовольственные товары, 140 — промышленные). В начале марта городские власти провели встречу с собственниками и управляющими тюменских ТЦ, последние выразили готовность предоставить места всем арендаторам рынка.

Сетевязальное производство планируется сохранить, но на новой площадке. В данный момент решается вопрос передачи активов и оборудования другой профильной компании. Брусника готова содействовать переносу предприятия, в том числе на территорию завода Медоборудования. Здесь фабрика может функционировать следующие пять-семь лет. Одновременно рассматривается вариант переезда в один из технопарков Тюменской области, где для производств предусмотрено множество мер поддержки.

#Елена Литвиненко#Брусника#Застройщики#Рынок#Новости тюмени#Тюменцы#Строительство
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