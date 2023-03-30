Брусника закрыла сделку по покупке земли в центре Тюмени

Сетевязальное производство планируется сохранить, но на новой площадке. В данный момент решается вопрос передачи активов и оборудования другой профильной компании. Брусника готова содействовать переносу предприятия, в том числе на территорию завода Медоборудования. Здесь фабрика может функционировать следующие пять-семь лет. Одновременно рассматривается вариант переезда в один из технопарков Тюменской области, где для производств предусмотрено множество мер поддержки.