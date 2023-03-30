nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Большинство промышленников выступили за возврат госплана

30 марта 2023, 07:45
Большинство руководства промышленных предприятий выступили за возврат государственного планирования.

Как передают “Известия”, практически каждый восьмой топ-менеджер промпредприятия считает, что госплан необходимо вернуть полностью или частично во все отрасли экономики.

Исследование проводил Государственный университет управления (ГУУ). В бизнес-сообществах пояснили, что в условиях экономической неопределенности компаниям нужна более четкая стратегия для планирования своей работы и инвестиций. Однако в этом случае возникают риски для конкуренции.

Подпишитесь
«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках
Вчера, 11:14
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Вчера, 06:41
«Дышать в тряпочку»: Covid -19 не сдает свои позиции
Вчера, 11:02
Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц
Вчера, 08:03
Дело о подравшихся учениках на контроле полиции
Вчера, 09:38
В Тюмени завершены поиски двух 10-летних школьников
Вчера, 03:30