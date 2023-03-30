Большинство промышленников выступили за возврат госплана

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Как передают “Известия”, практически каждый восьмой топ-менеджер промпредприятия считает, что госплан необходимо вернуть полностью или частично во все отрасли экономики.
Исследование проводил Государственный университет управления (ГУУ). В бизнес-сообществах пояснили, что в условиях экономической неопределенности компаниям нужна более четкая стратегия для планирования своей работы и инвестиций. Однако в этом случае возникают риски для конкуренции.