Большинство промышленников выступили за возврат госплана

Исследование проводил Государственный университет управления (ГУУ). В бизнес-сообществах пояснили, что в условиях экономической неопределенности компаниям нужна более четкая стратегия для планирования своей работы и инвестиций. Однако в этом случае возникают риски для конкуренции.