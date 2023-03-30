Бабушку не подпускают к внучке, вопреки судебным решениям

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
«Я приехала из Москвы, привезла заключение на ФСЭ на психологические диагностики ребенка. Отправила их в Министерство просвещения, была там на приеме. От Грамотина Д. В. получила ответ — на мои обращения ответов больше не будет», — рассказала «Нашему городу» Елена Осинцева.
Елена пыталась пригласить вторую бабушку на беседу со специалистом, чтобы определить порядок общения с ребенком, но женщина ни разу в назначенный день не приходила. Представителю КДН вторая бабушка заявила, что Осинцева сможет увидеть внучку только после суда, иного решения вопроса она не видит.
Также была проведена психологическая экспертиза, которая показала, что у внучки женщины, нет эмоциональной привязанности в бабушке. Однако Елена убеждена, что это ошибочный вывод. Чтобы доказать это, она отправилась в Москву, где отдала заключение на экспертизу.
Московские специалисты заключили, что психологические заключения по обследуемой, выполненные в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», располагающегося в Тобольске, являются «необоснованными, надуманными, крайне субъективными». Эксперты решили, что выводы исследования свидетельствуют о непрофессионализме в рассматриваемом вопросе.
«В заключении отсутствует необходимый минимальный набор применяемых методик. Это обстоятельство делает невозможным проведение объективного анализа полученных данных и выводы психолога представляются субъективными, необоснованными, оценочными. Исследование интеллектуально-мнестической сферы, когнитивных функций, эмоционально-волевой сферы ребенка, его индивидуальных психологических особенностей полностью проигнорировано специалистами-психологами», — указано в решении московских экспертов.
Вдобавок, в перечне примененных методов отсутствуют методы и методики, направленные на исследование указанной сферы, нет описания индивидуально-психологических особенностей несовершеннолетней, что является грубейшим нарушением при проведении экспериментально-психологического исследования.
«В заключении отсутствуют и анамнестические данные, состоящие в изложении в хронологической последовательности событий жизни несовершеннолетней с момента рождения до момента исследования. Несоблюдение вышеуказанных условий может существенно повлиять на результаты исследования. В рецензируемых заключениях не описывается история взаимоотношений бабушки Осинцевой Елены и её внучки Д.», — уверены эксперты.
«При проведении ВКС с начальником Управления по вопросам семьи и детства Тигеевой И.В. присутствовал уполномоченный по правам ребенка Степанов А. Э. Конструктивного диалога по защите прав малолетнего ребенка не состоялось. На все мои вопросы один ответ — обращайтесь в суд. В завершении встречи я подвела итог — раз вы не можете повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг ребенка, я оставляю за собой право обратиться к вице-губернатору, курирующему социальные вопросы области, Кузнечевских О.А.», — говорит Осинцева.
4 октября судом определен порядок общения бабушки с внучкой — 1 раз в неделю, чередуя субботу и воскресенье. Однако этого, даже по судебному решению, женщине не обеспечили.
3 февраля в МО СП Тобольска проводил прием заместитель руководителя Управления ФССП Галиев Руслан Рамильевич. Бабушка представила ему документы, подтверждающие нарушения по порядку общения с ребенком.
«Галиев на поставленные вопросы ответа не дал. Поэтому 6 апреля я буду встречаться с руководителем, — рассказала женщина.
Женщина уже обратилась в прокуратуру и к начальнику МОСП Сидорову В.А.
«На личном приеме в Москве я общалась с представителем Генпрокуратуры, при мне позвонили прокурору Тюменской области Владиславу Московских. Он пообещал, что займется моим вопросом», — рассказала Осинцева.
Ранее была проведена другая комплексная экспертиза в тюменском центре «Семья», которая показала, что у Елены нет препятствий, противопоказаний и негативного влияния не внучку. Вдобавок девочка в ходе экспертизы заявила, что «хочет общаться и чтобы все дружили».