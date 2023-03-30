Бабушку не подпускают к внучке, вопреки судебным решениям

Также была проведена психологическая экспертиза, которая показала, что у внучки женщины, нет эмоциональной привязанности в бабушке. Однако Елена убеждена, что это ошибочный вывод. Чтобы доказать это, она отправилась в Москву, где отдала заключение на экспертизу.