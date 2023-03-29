nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:21

Published Сегодня, 01:21

Modified Сегодня, 01:42

Updated Сегодня, 01:42

Внимание! В Тюмени со вчерашнего дня не могут найти пропавшего ребенка

29 марта 2023, 01:21
Фото: ТюменьРегионСпас

В Тюмени пропал 10-летний мальчик

Вчера в Тюмени в районе Мыс пропал 10-летний мальчик. Родители сообщили об этом ночью в паблике «ЧС Тюмень».
Сюжет
Дети

По словам местной жительницы, Коля Шиков пошёл вечером гулять по району Тарманы и не вернулся.

В ориентировке указано, что в последний раз мальчика видели в серой шапке, куртке, спортивных штанах и ботинках темно-синего цвета. Среди характерных примет перечисляются светло-русые волосы, серые глаза, рост 136 см.

Всех, кто узнает что-либо о местонахождении мальчика, просят звонить: 8-982-922-78-84 или 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени оперативно нашли пропавшую девушку. Она благополучно вернулась домой.

 

 

В Тюмени менее чем за сутки нашли пропавшую 34-летнюю женщину
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Дети#Поиск человека#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
Подпишитесь
От автомобилей до смартфонов. Власти Казахстана закрывают «серый импорт» в Россию.
27 марта 13:43
Боец ЧВК «Вагнер» из Ялуторовска погиб в Артемовске
27 марта 07:29
В Тюмени на улице Самарцева из окна дома выпала женщина
27 марта 03:25
«Высокие отношения»: на парковке тюменец избил женщину за испроченную машину
27 марта 01:29
«Оставить под стражей, следующий»: всех фигурантов «Тюменского дела» оставили в СИЗО
Вчера, 06:59
Тюменские дети чуть не убили камнем женщину с младенцем в коляске
27 марта 01:33