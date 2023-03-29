Внимание! В Тюмени со вчерашнего дня не могут найти пропавшего ребенка

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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По словам местной жительницы, Коля Шиков пошёл вечером гулять по району Тарманы и не вернулся.
В ориентировке указано, что в последний раз мальчика видели в серой шапке, куртке, спортивных штанах и ботинках темно-синего цвета. Среди характерных примет перечисляются светло-русые волосы, серые глаза, рост 136 см.
Всех, кто узнает что-либо о местонахождении мальчика, просят звонить: 8-982-922-78-84 или 8-800-600-59-52.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени оперативно нашли пропавшую девушку. Она благополучно вернулась домой.