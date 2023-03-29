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Вирусолог перечислил регионы с самой высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

29 марта 2023, 16:36
Клещевой энцефалит повсеместно распространен в уральских регионах, восточной и западной частях Сибири, Дальневосточном федеральном округе. Такими сведениями с NEWS.ru поделился главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания рассказал, что жители европейской части России, напротив, не так сильно страдают от воздействия данного вируса.

Специалист перечислил такие макрорегионы, как Предуралье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, подчеркнув, что там случаи заболевания клещевым энцефалитом диагностируются гораздо чаще, чем в центральной и южной частях нашей страны. Альтштейн напоминает, что речь идет о крайне тяжелом заболевании.

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