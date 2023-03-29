Вирусолог перечислил регионы с самой высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

Специалист перечислил такие макрорегионы, как Предуралье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, подчеркнув, что там случаи заболевания клещевым энцефалитом диагностируются гораздо чаще, чем в центральной и южной частях нашей страны. Альтштейн напоминает, что речь идет о крайне тяжелом заболевании.