Вирусолог перечислил регионы с самой высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания рассказал, что жители европейской части России, напротив, не так сильно страдают от воздействия данного вируса.
Специалист перечислил такие макрорегионы, как Предуралье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, подчеркнув, что там случаи заболевания клещевым энцефалитом диагностируются гораздо чаще, чем в центральной и южной частях нашей страны. Альтштейн напоминает, что речь идет о крайне тяжелом заболевании.