Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
На мотоцикле ехали подростки: 15-летний водитель и 14-летний пассажир, оба были без шлемов. Четырнадцатилетний молодой человек получил травмы.
Как оказалось, родители не знали, что мальчики катаются на мотоцикле по деревне. В ГИБДД напомнили, что такие поездки опасны для подростков и призвали взрослых в весенне-летний сезон особенно тщательно контролировать своих детей.
Это уже третье ДТП за март в Тюменской области с участием мотоциклистов.
Ранее «Наш город» сообщал, в результате аварии пострадали 16-летние байкеры.