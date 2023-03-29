nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц

29 марта 2023, 08:03
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области выясняются обстоятельства ДТП с участием юных мотоциклистов

Вчера в Исетском районе произошло ДТП: столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и мотоцикл «Иж Планета 4». Сотрудники Госавтоинспекции выясняют его обстоятельства и причины, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
Сюжет
ДТП

На мотоцикле ехали подростки: 15-летний водитель и 14-летний пассажир, оба были без шлемов. Четырнадцатилетний молодой человек получил травмы.

Как оказалось, родители не знали, что мальчики катаются на мотоцикле по деревне. В ГИБДД напомнили, что такие поездки опасны для подростков и призвали взрослых в весенне-летний сезон особенно тщательно контролировать своих детей.

Это уже третье ДТП за март в Тюменской области с участием мотоциклистов.

Ранее «Наш город» сообщал, в результате аварии пострадали 16-летние байкеры.

Двое детей пострадали в ДТП в Тюмени. Они ехали на мотоцикле
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Мотоциклы#Водители#ГИБДД#ДТП#Исетский район
Подпишитесь
От автомобилей до смартфонов. Власти Казахстана закрывают «серый импорт» в Россию.
27 марта 13:43
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Сегодня, 06:41
В Тюмени на улице Самарцева из окна дома выпала женщина
27 марта 03:25
«Высокие отношения»: на парковке тюменец избил женщину за испроченную машину
27 марта 01:29
«Оставить под стражей, следующий»: всех фигурантов «Тюменского дела» оставили в СИЗО
Вчера, 06:59
Тюменские дети чуть не убили камнем женщину с младенцем в коляске
27 марта 01:33