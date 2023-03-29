В Тюменской области похолодает до -16

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Днем 30 марта, в четверг, температура воздуха составит -1 +4. День пройдет преимущественно без осадков при северо-западном ветре 4-9 метров в секунду.
В пятницу, 31 марта, в ночные часы столбики термометров покажут -10 -15, днем воздух прогреется до +2 +7. Осадки в этот день маловероятны, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду с порывами до 13 м/с.
В субботу, 1 апреля, несмотря на затянутое тучами небо, значительно потеплеет. Ночью температура воздуха составит 0 +3, в дневные часы термометры покажут +8 +10.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 31 марта завершит работу последняя ледовая переправа на реке Иртыш.