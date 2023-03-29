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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В Тюменской области похолодает до -16

29 марта 2023, 07:34
Фото: 1MI

Тепло в Тюмень вернется к выходным

На Тюменскую область надвигаются 16-градусные морозы. Понижение температуры воздуха до -11 -16 прогнозируют сегодня ночью метеорологи Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сюжет
Тюмень

Днем 30 марта, в четверг, температура воздуха составит -1 +4. День пройдет преимущественно без осадков при северо-западном ветре 4-9 метров в секунду.

В пятницу, 31 марта, в ночные часы столбики термометров покажут -10 -15, днем воздух прогреется до +2 +7. Осадки в этот день маловероятны, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду с порывами до 13 м/с.

В субботу, 1 апреля, несмотря на затянутое тучами небо, значительно потеплеет. Ночью температура воздуха составит 0 +3, в дневные часы термометры покажут +8 +10.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 31 марта завершит работу последняя ледовая переправа на реке Иртыш.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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