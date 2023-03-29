В Тюменской области на этой неделе закроют последнюю работающую ледовую переправу

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, на данный момент здесь разрешен проезд транспортных средств массой не более пяти тонн. Специалисты профильных служб ведут ежедневный мониторинг состояния льда.
Водителям транспортных средств настоятельно рекомендуют выполнять требования установленных знаков и соблюдать при передвижении по ледовой переправе меры безопасности.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе 22 марта были закрыты все ледовые переправы и автозимники из-за плюсовой температуры воздуха.