В Тюменской области на этой неделе закроют последнюю работающую ледовую переправу

В Тюменской области последнюю ледовую переправу закроют 31 марта

В Тюменской области на этой неделе завершит работу ледовая переправа «город Тобольск-деревня Бекерево» на реке Иртыш. Ее закроют для транспорта 31 марта, в пятницу.

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