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Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

В Тюменской области на этой неделе закроют последнюю работающую ледовую переправу

29 марта 2023, 06:59
Фото: МЧС Тюменская область

В Тюменской области последнюю ледовую переправу закроют 31 марта

В Тюменской области на этой неделе завершит работу ледовая переправа «город Тобольск-деревня Бекерево» на реке Иртыш. Ее закроют для транспорта 31 марта, в пятницу.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, на данный момент здесь разрешен проезд транспортных средств массой не более пяти тонн. Специалисты профильных служб ведут ежедневный мониторинг состояния льда.

Водителям транспортных средств настоятельно рекомендуют выполнять требования установленных знаков и соблюдать при передвижении по ледовой переправе меры безопасности.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе 22 марта были закрыты все ледовые переправы и автозимники из-за плюсовой температуры воздуха.

 

#Общество#Новости тюмени#Автомобилисты#Безопасность на дорогах#Переправа#Зимник#МЧС#Тюмень#Тюменская область#Ишимский район#Валентина Бурнашева
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