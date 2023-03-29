В Тюмени за сутки нашли двух мальчиков, отремонтируют два моста, вейп около школы №92

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
В Тюмени найдены пропавшие в районе Мыса два 10-летних мальчика.
Детей искали с 28 марта. волонтеры поисковых отрядов и полиция просматривали камеры видеонаблюдения, распространили ориентировки в социальных сетях. Как выяснилось, последний раз ребят видели в районе ТРЦ «Сити Молл».
В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 202 км дорог и два моста.
До конца года в Тюменской области отремонтируют 140 дорожных участков протяженностью 202 км и 2 моста. Сейчас проводится большая работа по изготовлению и установке информационных знаков с жёлтым фоном на каждом объекте для того, чтобы водители и пешеходы сразу могли понять, что на нем ремонтируют.
«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках.
По закону продавать никотиновую продукцию в радиусе менее 100 метров от школы запрещено. Однако в 45, 54 и 67 метрах от школы № 92 расположись 3 магазина, где можно приобрести вейп и жидкость. Родители встревожены подобным соседством.
Активисты Народного фронта провел рейд по вейп-шопам, около школы № 92. Тут недалеко находятся 13 магазинов, торгующих никотиносодержащей продукцией.
«К нам обратились родители учеников этой школы. Их крайне обеспокоило, не только расстояние до школы, но и то, что дети свободно покупают электронные сигареты», — рассказал Роман Чуйко, глава тюменского Народного фронта.
Ребята отмечают, что в их школе курят, а точнее «парят», даже второклассники. Иногда это делают в кабинете перед уроком, более скромные — прячутся по туалетам.
«У меня у одноклассницы брат 8-летний эти электронные сигареты курит. Ему тут продают, когда никто не видит», — рассказал школьник.
Очень близко к школе расположен магазин «Black wood», помимо вейп-шопа здесь также располагается кальянная.