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В Тюмени за сутки нашли двух мальчиков, отремонтируют два моста, вейп около школы №92

29 марта 2023, 18:17
Фото: 1MI

Отремонтируют два моста, вейп около школы №92, в Тюмени за сутки нашли двух мальчиков

В областной столице завершены поиски двух пропавших 10-летних мальчиков — Николая Шикова и Ильяса Гаджикаримова. С детьми всё в порядке. С ними работают сотрудники полиции.

В Тюмени найдены пропавшие в районе Мыса два 10-летних мальчика.

Детей искали с 28 марта. волонтеры поисковых отрядов и полиция просматривали камеры видеонаблюдения, распространили ориентировки в социальных сетях. Как выяснилось, последний раз ребят видели в районе ТРЦ «Сити Молл».

В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 202 км дорог и два моста.

До конца года в Тюменской области отремонтируют 140 дорожных участков протяженностью 202 км и 2 моста. Сейчас проводится большая работа по изготовлению и установке информационных знаков с жёлтым фоном на каждом объекте для того, чтобы водители и пешеходы сразу могли понять, что на нем ремонтируют.

«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках.

По закону продавать никотиновую продукцию в радиусе менее 100 метров от школы запрещено. Однако в 45, 54 и 67 метрах от школы № 92 расположись 3 магазина, где можно приобрести вейп и жидкость. Родители встревожены подобным соседством.

Активисты Народного фронта провел рейд по вейп-шопам, около школы № 92. Тут недалеко находятся 13 магазинов, торгующих никотиносодержащей продукцией.

«К нам обратились родители учеников этой школы. Их крайне обеспокоило, не только расстояние до школы, но и то, что дети свободно покупают электронные сигареты», — рассказал Роман Чуйко, глава тюменского Народного фронта.

Ребята отмечают, что в их школе курят, а точнее «парят», даже второклассники. Иногда это делают в кабинете перед уроком, более скромные — прячутся по туалетам.

«У меня у одноклассницы брат 8-летний эти электронные сигареты курит. Ему тут продают, когда никто не видит», — рассказал школьник.

Очень близко к школе расположен магазин «Black wood», помимо вейп-шопа здесь также располагается кальянная.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Происшествия#Дороги#Жалобы#Работа#Новости тюмени#Водители
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«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках
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