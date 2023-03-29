В Тюмени за сутки нашли двух мальчиков, отремонтируют два моста, вейп около школы №92

До конца года в Тюменской области отремонтируют 140 дорожных участков протяженностью 202 км и 2 моста. Сейчас проводится большая работа по изготовлению и установке информационных знаков с жёлтым фоном на каждом объекте для того, чтобы водители и пешеходы сразу могли понять, что на нем ремонтируют.