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Published Сегодня, 12:43

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Updated Сегодня, 12:45

В Тюмени система «Паутина» выявила водителей, которые сели за руль без прав. Фото

29 марта 2023, 12:43
Фото: ГИБДД

Дорожная система «Паутина» выявила водителей без прав в Тюмени

По данным ГИБДД, система «Паутина» помогает искать водителей, которые лишены прав. 28 марта умная система зафиксировала двух молодых тюменцев, которые не могли садиться за руль.
«Система сигнализировала нарядам полка ДПС ГИБДД о передвижении  по улицам Тюмени двух автомобилей, собственники которых лишены права управления транспортом. Обе машины были задержаны по горячим следам: «Хендэ» на ул.Щербакова и «Киа» на ул.Алебашевской», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Машинами управляли 33-летний и 29-летний тюменцы. Оба водителя лишенные права управления транспортом и в настоящее время привлечены к административной ответственности. Теперь степень их вины определить суд. Им грозит ответственность в виде  штрафа в 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15-ти суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. По данным ГИБДД, в базу «Паутины» внесены данные на 1000 подобных водителей. Информация постоянно пополняется и обновляется.

Ранее отмечалось, что с начала 2023 года инспекторы ГИБДД поймали более 700 тюменских водителей, не имеющих право управления транспортных средством. 

Вчера «Наш город» сообщал, что в Исетском районе произошло ДТП: столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и мотоцикл «Иж Планета 4». Стоит отметить, что это уже третье ДТП за март в Тюменской области с участием мотоциклистов. При этом на улице ещё холодно, но снега на дороге уже нет. На мотоцикле ехали подростки: 15-летний водитель и 14-летний пассажир, оба были без шлемов. Четырнадцатилетний молодой человек получил травмы. По данным «Нашего города», родители не знали, что мальчики катаются на мотоцикле по деревне. В ГИБДД напомнили, что такие поездки опасны для подростков и призвали взрослых в весенне-летний сезон особенно тщательно контролировать своих детей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#Водители#Деньги
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