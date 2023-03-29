В Тюмени система «Паутина» выявила водителей, которые сели за руль без прав. Фото

Вчера «Наш город» сообщал, что в Исетском районе произошло ДТП: столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и мотоцикл «Иж Планета 4». Стоит отметить, что это уже третье ДТП за март в Тюменской области с участием мотоциклистов. При этом на улице ещё холодно, но снега на дороге уже нет. На мотоцикле ехали подростки: 15-летний водитель и 14-летний пассажир, оба были без шлемов. Четырнадцатилетний молодой человек получил травмы. По данным «Нашего города», родители не знали, что мальчики катаются на мотоцикле по деревне. В ГИБДД напомнили, что такие поездки опасны для подростков и призвали взрослых в весенне-летний сезон особенно тщательно контролировать своих детей.