В Тюмени система «Паутина» выявила водителей, которые сели за руль без прав. Фото

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
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Updated Сегодня, 12:45
«Система сигнализировала нарядам полка ДПС ГИБДД о передвижении по улицам Тюмени двух автомобилей, собственники которых лишены права управления транспортом. Обе машины были задержаны по горячим следам: «Хендэ» на ул.Щербакова и «Киа» на ул.Алебашевской», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Машинами управляли 33-летний и 29-летний тюменцы. Оба водителя лишенные права управления транспортом и в настоящее время привлечены к административной ответственности. Теперь степень их вины определить суд. Им грозит ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15-ти суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. По данным ГИБДД, в базу «Паутины» внесены данные на 1000 подобных водителей. Информация постоянно пополняется и обновляется.
Ранее отмечалось, что с начала 2023 года инспекторы ГИБДД поймали более 700 тюменских водителей, не имеющих право управления транспортных средством.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Исетском районе произошло ДТП: столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и мотоцикл «Иж Планета 4». Стоит отметить, что это уже третье ДТП за март в Тюменской области с участием мотоциклистов. При этом на улице ещё холодно, но снега на дороге уже нет. На мотоцикле ехали подростки: 15-летний водитель и 14-летний пассажир, оба были без шлемов. Четырнадцатилетний молодой человек получил травмы. По данным «Нашего города», родители не знали, что мальчики катаются на мотоцикле по деревне. В ГИБДД напомнили, что такие поездки опасны для подростков и призвали взрослых в весенне-летний сезон особенно тщательно контролировать своих детей.