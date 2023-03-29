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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Тюмени ремонтируют дороги и устанавливают указатели для общественного контроля

29 марта 2023, 09:11
Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В Тюменской области в рамках нацпроекта отремонтируют более 200 км дорог

В Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 140 дорожных участков протяженностью 202 км и 2 моста. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Также в ведомстве сообщили, что сейчас проводится большая работа по изготовлению и установке информационных знаков с жёлтым фоном на каждом объекте для того, чтобы водители и пешеходы сразу могли понять, что на нем ремонтируют.

На макете будущего указателя, согласованном с куратором из федерального центра, указывают полный адрес объекта вместе с контактными данными ответственного лица, чтобы люди могли связаться с ним и высказать замечания, или, напротив, выразить благодарность.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске отремонтируют трассу по улице Знаменского, на которой образовались сколы, выбоины и колея.

В Тобольске в мае начнут ремонтировать оживленную дорогу на улице Знаменского
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