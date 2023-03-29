В Тюмени ремонтируют дороги и устанавливают указатели для общественного контроля

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:29
Также в ведомстве сообщили, что сейчас проводится большая работа по изготовлению и установке информационных знаков с жёлтым фоном на каждом объекте для того, чтобы водители и пешеходы сразу могли понять, что на нем ремонтируют.
На макете будущего указателя, согласованном с куратором из федерального центра, указывают полный адрес объекта вместе с контактными данными ответственного лица, чтобы люди могли связаться с ним и высказать замечания, или, напротив, выразить благодарность.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске отремонтируют трассу по улице Знаменского, на которой образовались сколы, выбоины и колея.