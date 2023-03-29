В Тюмени на объездной дороге возникла пробка в 4 километра

Сегодня серьёзных пробок из-за дорожных работ не фиксировалось. При этом в вечерний час пик в городе произошло только 3 аварии (ущерб от них несерьёзный). У улицы Республики, 256, столкнулись две легковушки, машины перекрыли две полосы движения. Возникла километровая пробка.