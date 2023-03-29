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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Тюмени на объездной дороге возникла пробка в 4 километра

29 марта 2023, 13:03
Фото: 1MI

Крупная пробка в южной части Тюмени на объездной дороге. Она растянулась на 4 км

В областной столице 29 марта заторы достигли 8 баллов. По данным системы 2ГИС, большие сложности наблюдаются в южной части объездной дороге Тюмени. Здесь возникла пробка в 4 километра.
Фото: 2ГИС

Сегодня серьёзных пробок из-за дорожных работ не фиксировалось. При этом в вечерний час пик в городе произошло только 3 аварии (ущерб от них несерьёзный). У улицы Республики, 256, столкнулись две легковушки, машины перекрыли две полосы движения. Возникла километровая пробка.

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени на улицах Чернышевского, Запольной, Челюскинцев возник затор в 3 километра из-за дорожных работ.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Погода в Тюмени#Водители#Александр Мязин
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