В Тюмени МСЧ «Нефтяник» отремонтирует VIP-палаты за миллионы рублей

МСЧ «Нефтяник» в Тюмени потратит миллионы рублей на ремонт VIP-палат

МСЧ «Нефтяник» в Тюмени отремонтирует отделения урологии. На эти цели потратят 3,2 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупки. Следует отметить, что проведут работы в палатах повышенной комфортности.