В Тюмени МСЧ «Нефтяник» отремонтирует VIP-палаты за миллионы рублей

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
«Оказание услуг на ремонт палат повышенной комфортности в здании стационара отделений Урологии № 1 и Урологии № 2 АО МСЧ «Нефтяник», - сообщается в закупке.
Всего отремонтируют шесть палат для VIP-пациентов. Здесь поменяют потолки, заменят коммуникации, окна, сантехнику. Для лучшего комфорта проведут интернет, поставят кондиционеры. Будет закуплена новая мебель.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский департамент здравоохранения проведет проверку из-за диспансеризации «мертвых душ» в поликлинике № 5.