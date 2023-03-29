nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

В Тюмени МСЧ «Нефтяник» отремонтирует VIP-палаты за миллионы рублей

29 марта 2023, 14:21
Фото: 1MI

МСЧ «Нефтяник» в Тюмени потратит миллионы рублей на ремонт VIP-палат

МСЧ «Нефтяник» в Тюмени отремонтирует отделения урологии. На эти цели потратят 3,2 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупки. Следует отметить, что проведут работы в палатах повышенной комфортности.
«Оказание услуг на ремонт палат повышенной комфортности в здании стационара отделений Урологии № 1 и Урологии № 2 АО МСЧ «Нефтяник», - сообщается в закупке.

Всего отремонтируют шесть палат для VIP-пациентов. Здесь поменяют потолки, заменят коммуникации, окна, сантехнику. Для лучшего комфорта проведут интернет, поставят кондиционеры. Будет закуплена новая мебель.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский департамент здравоохранения проведет проверку из-за диспансеризации «мертвых душ» в поликлинике № 5.

Читайте также:
Тюменскую поликлинику проверят из-за диспансеризации «мертвых душ»
#Общество#Новости тюмени#Александр Мязин#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Погода
Подпишитесь
«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках
Сегодня, 11:14
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Сегодня, 06:41
«Дышать в тряпочку»: Covid -19 не сдает свои позиции
Сегодня, 11:02
Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц
Сегодня, 08:03
Дело о подравшихся учениках на контроле полиции
Сегодня, 09:38
В Тюмени завершены поиски двух 10-летних школьников
Сегодня, 03:30