В Тюмени через 5 лет снова открыли производство обуви

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
На данный момент здесь производят сапоги, унты, ботинки, кеды. Часть продукции продаётся на крупных российских маркетплейсах. Возродить пошив обуви решил тюменец Юрий Федотов.
«В производстве почти все компоненты отечественные. Подошва из Краснодарского края, кожа из Подмосковья, овчина из Дагестана», - сообщается в сюжете «Тюменского времени».
В ближайшее время планируется выпуск обуви под брендом Vizit Tyumen.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске планируют построить 10 барж нового поколения из-за роста грузоперевозок.