nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

В Тюмени через 5 лет снова открыли производство обуви

29 марта 2023, 14:39
Фото: 1MI
В областной столице сотрудники некогда известной местной фабрики «Восход» снова производят обувь. По данным видеосюжета «Тюменского времени», сам завод закрылся 1 декабря 2017 года.

На данный момент здесь производят сапоги, унты, ботинки, кеды. Часть продукции продаётся на крупных российских маркетплейсах. Возродить пошив обуви решил тюменец Юрий Федотов.

«В производстве почти все компоненты отечественные. Подошва из Краснодарского края, кожа из Подмосковья, овчина из Дагестана», - сообщается в сюжете «Тюменского времени».

В ближайшее время планируется выпуск обуви под брендом Vizit Tyumen.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске планируют построить 10 барж нового поколения из-за роста грузоперевозок.

Читайте также:
В Тюменской области будут строить баржи нового поколения из-за роста грузоперевозок
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Бизнес
Подпишитесь
«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках
Сегодня, 11:14
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Сегодня, 06:41
«Дышать в тряпочку»: Covid -19 не сдает свои позиции
Сегодня, 11:02
Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц
Сегодня, 08:03
Дело о подравшихся учениках на контроле полиции
Сегодня, 09:38
В Тюмени завершены поиски двух 10-летних школьников
Сегодня, 03:30