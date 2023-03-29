В Тюмени через 5 лет снова открыли производство обуви

В областной столице сотрудники некогда известной местной фабрики «Восход» снова производят обувь. По данным видеосюжета «Тюменского времени», сам завод закрылся 1 декабря 2017 года.

На данный момент здесь производят сапоги, унты, ботинки, кеды. Часть продукции продаётся на крупных российских маркетплейсах. Возродить пошив обуви решил тюменец Юрий Федотов. «В производстве почти все компоненты отечественные. Подошва из Краснодарского края, кожа из Подмосковья, овчина из Дагестана», - сообщается в сюжете «Тюменского времени». В ближайшее время планируется выпуск обуви под брендом Vizit Tyumen. Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске планируют построить 10 барж нового поколения из-за роста грузоперевозок. Читайте также: В Тюменской области будут строить баржи нового поколения из-за роста грузоперевозок