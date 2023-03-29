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В центре Тюмени продают старое здание магазина за 54 млн рублей

29 марта 2023, 10:51
Фото: 1MI

В Тюмени на улице Ленина за 54 млн продают «Магазин А.Ф. Поклевского – Козелла»

АО «Терминал-Рощино» продаёт в областной столице здание в центре города за 54 млн рублей. Строение признано культурным наследием Тюмени, объявление размещено на площадке «Сбербанк АСТ».

Номер процедуры — SBR028-2303280001, известно, что в настоящий момент здание не используется. Здесь может открыться магазин (улица Ленина, 31).

«Помещение является выявленным объектом культурного наследия – «Магазин А.Ф. Поклевского – Козелла», - сообщается в объявлении.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тобольске за 1 рубль продают «Магазин Г. Н. Константинова», который расположен на Базарной площади. Строение построено в конце 1890-х годов.

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