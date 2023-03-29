В центре Тюмени продают старое здание магазина за 54 млн рублей

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Номер процедуры — SBR028-2303280001, известно, что в настоящий момент здание не используется. Здесь может открыться магазин (улица Ленина, 31).
«Помещение является выявленным объектом культурного наследия – «Магазин А.Ф. Поклевского – Козелла», - сообщается в объявлении.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тобольске за 1 рубль продают «Магазин Г. Н. Константинова», который расположен на Базарной площади. Строение построено в конце 1890-х годов.