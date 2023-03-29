В Тобольске местная дорога на БСИ-1 превратилась в реку. Фото

Дорога на БСИ-1 в Тобольске стала «рекой». Фото

В городе местная дорога превратилась в реку. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», вопрос о ремонте трассы неоднократно обсуждался в администрации, но пока не решен.