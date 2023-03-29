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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 11:48

В Тобольске местная дорога на БСИ-1 превратилась в реку. Фото

29 марта 2023, 11:48
Фото: Скрин паблика "Типичный Тобольск"

Дорога на БСИ-1 в Тобольске стала «рекой». Фото

В городе местная дорога превратилась в реку. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», вопрос о ремонте трассы неоднократно обсуждался в администрации, но пока не решен.

Этой весной дорога на БСИ-1 превратилась в «реку».

«Город почему-то про нас забыл! Неоднократно выходили с этим вопросом, после чего до нас дозванивались представители Администрации города Тобольска и уверяли, что как только затраты на ремонт этой дороги будут заложены в бюджет, то сразу отремонтируют. Очень надеемся», - сообщила подписчица паблика Евгения Ж.

Горожане отметили, что сейчас дорога напоминает водоём. «Кажется, пора трассу делать судоходной».

Ранее «Наш город» сообщал, что Жители ЖК «Андерсон Парк» заблокированы. Пешеходы не могут добраться до Тюмени из-за луж.

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#Общество#Тюменцы#Жалобы#Дороги#Деньги#Безопасность на дорогах#Экономика#Водители#ГИБДД#Погода#Александр Мязин
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