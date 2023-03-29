В Тобольске местная дорога на БСИ-1 превратилась в реку. Фото

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Этой весной дорога на БСИ-1 превратилась в «реку».
«Город почему-то про нас забыл! Неоднократно выходили с этим вопросом, после чего до нас дозванивались представители Администрации города Тобольска и уверяли, что как только затраты на ремонт этой дороги будут заложены в бюджет, то сразу отремонтируют. Очень надеемся», - сообщила подписчица паблика Евгения Ж.
Горожане отметили, что сейчас дорога напоминает водоём. «Кажется, пора трассу делать судоходной».
Ранее «Наш город» сообщал, что Жители ЖК «Андерсон Парк» заблокированы. Пешеходы не могут добраться до Тюмени из-за луж.