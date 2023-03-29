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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Тюменцы застали мужчину за маструбацией в городском парке

29 марта 2023, 08:34
Фото: 1MI

В Тюмени в сквере Депутатов появился онанист

В тюменских пабликах очевидец разместил видео, на котором молодой человеко в тёмной одежде, предположительно, маструбирует в кустах сквера.

Мужчину продолжали снимать 30 секунд. Потом он заметил, что за ним следят, и спешно покинул кусты.

Реакция комментаторов была бурной, они написали, что у героя видео весеннее обострение и что мамам, гуляющим по парку с детьми, нужно смотреть по сторонам.

«У меня была ситуация. Каждый день езжу на одном и том же автобусе. Одни и те же пассажиры. И тут заметила, что мужчина каждое утро кладет сумку на колени и делает характерные движения рукой из-под сумки… Думаю, божечки, онанист! На следующий день заметила у него в руке эспандер, и он каждое утро с ним ездит и ативно сжимает», — рассказала одна из подписчиц.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского до четырёх утра разгуливают пьяные горожане и мешают жильцам близрасположенных домов спать.

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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Жалобы#Сквер Депутатов#Парк
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