Тюменцы застали мужчину за маструбацией в городском парке

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Мужчину продолжали снимать 30 секунд. Потом он заметил, что за ним следят, и спешно покинул кусты.
Реакция комментаторов была бурной, они написали, что у героя видео весеннее обострение и что мамам, гуляющим по парку с детьми, нужно смотреть по сторонам.
«У меня была ситуация. Каждый день езжу на одном и том же автобусе. Одни и те же пассажиры. И тут заметила, что мужчина каждое утро кладет сумку на колени и делает характерные движения рукой из-под сумки… Думаю, божечки, онанист! На следующий день заметила у него в руке эспандер, и он каждое утро с ним ездит и ативно сжимает», — рассказала одна из подписчиц.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского до четырёх утра разгуливают пьяные горожане и мешают жильцам близрасположенных домов спать.