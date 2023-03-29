Тюменцам выплатят более 20 млн рублей за победу в конкурсе грантов главы региона

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В числе ряда успешных проектов совета ветеранов, реализованных патриотическим форумом, глава региона назвал «Диалоги с героями», в котором каждый год участвуют более 2,5 тысяч человек, и «Диалог поколений».
Также в ведомстве напомнили, что в конкурс грантов Моора в этом году войдёт направление «Сохранение исторической памяти». Победители получат более 21 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор увеличил сумму своих грантов на 36 млн рублей, в сравнении с прошлым годом.