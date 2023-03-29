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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Тюменцам выплатят более 20 млн рублей за победу в конкурсе грантов главы региона

29 марта 2023, 16:53
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени Александр Моор принял участие в патриотическом форуме ветеранов

В областной столице 29 марта прошёл патриотический форум совета тюменских ветеранов, объединивший 194 участника. Александр Моор по этому случаю выразил им свое уважение. Об этом сообщили в инфоцентре областного правительства.

В числе ряда успешных проектов совета ветеранов, реализованных патриотическим форумом, глава региона назвал «Диалоги с героями», в котором каждый год участвуют более 2,5 тысяч человек, и «Диалог поколений».

Также в ведомстве напомнили, что в конкурс грантов Моора в этом году войдёт направление «Сохранение исторической памяти». Победители получат более 21 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор увеличил сумму своих грантов на 36 млн рублей, в сравнении с прошлым годом.

Моор увеличил сумму своих грантов
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#Елена Чебоксарова#Ветераны#Ветераны войны и труда#Патриотизм#Военно-патриотическое воспитание#Форум#Александр Моор#Новости тюмени
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