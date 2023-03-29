Тюменцам назвали самые перспективные районы для покупки недвижимости

Район Московского тракта и Плеханово также отличают высокий уровень развития, доступность общественного транспорта и хорошие перспективы развития в будущем. Что касается района ДОК, то сегодня он недооценен, несмотря на то, что имеет неплохие перспективы для развития, — пишет РБК Тюмень.