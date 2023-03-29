Тюменцам назвали самые перспективные районы для покупки недвижимости

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
К примеру, в 5-й Заречный микрорайон отличают высокий уровень благоустройства, хорошая инфраструктура, отсутствие старого жилого фонда, удобное месторасположение относительно центра города. Однако стоимость квадратного метра здесь выше уровня средней стоимости.
Район Московского тракта и Плеханово также отличают высокий уровень развития, доступность общественного транспорта и хорошие перспективы развития в будущем. Что касается района ДОК, то сегодня он недооценен, несмотря на то, что имеет неплохие перспективы для развития, — пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год аренда комнат в коммунальных квартирах подорожала на 9,1%. Сегодня месяц проживания в жилье такого уровня стоит не меньше 9 тысяч рублей.