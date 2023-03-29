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Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Тюменцам назвали самые перспективные районы для покупки недвижимости

29 марта 2023, 04:07
Фото: 1MI

Тюменцам назвали самые выгодные районы для покупки жилья

Тюменцам рассказали, где сегодня выгоднее всего приобретать недвижимость. По мнению специалистов, в числе перспективных районов — 5-й Заречный, «Комарово парк», ДОК, Плеханова.
Сюжет
Тюмень

К примеру, в 5-й Заречный микрорайон отличают высокий уровень благоустройства, хорошая инфраструктура, отсутствие старого жилого фонда, удобное месторасположение относительно центра города. Однако стоимость квадратного метра здесь выше уровня средней стоимости.

Район Московского тракта и Плеханово также отличают высокий уровень развития, доступность общественного транспорта и хорошие перспективы развития в будущем. Что касается района ДОК, то сегодня он недооценен, несмотря на то, что имеет неплохие перспективы для развития, — пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год аренда комнат в коммунальных квартирах подорожала на 9,1%. Сегодня месяц проживания в жилье такого уровня стоит не меньше 9 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Покупка-продажа#Покупка квартир#Тюмень#Тюменская область
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