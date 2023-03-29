Тюменские фермеры массово бросают земельные участки из-за санкций

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Фермерам всё сложнее чинить технику, стоимость запчастей растёт. Стало очень сложно содержать небольшие участки (не выгодно).
«С начала 2023 года выявлено 126 заброшенных земельных участков. А серии космоснимков за предыдущие годы позволили зафиксировать такие земли во многих районах области», — сообщает издание URA.RU.
Эксперты полагают, что легче выжить только крупным местным агрохолдингам.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тобольске местные власти продают здание магазина за 1 рубль.