Тюменские фермеры массово бросают земельные участки из-за санкций

Фермеры Тюменской области оставляют свои угодья из-за санкций

Тюменские фермеры продолжают массово бросать свои угодья из-за убытков и санкций. По данным URA.RU, с начала 2023 года выявлено 126 заброшенных участков. Эта информация подтверждается статистикой Россельхознадзора.