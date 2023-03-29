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Тюменские фермеры массово бросают земельные участки из-за санкций

29 марта 2023, 11:36
Фото: 1MI

Фермеры Тюменской области оставляют свои угодья из-за санкций

Тюменские фермеры продолжают массово бросать свои угодья из-за убытков и санкций. По данным URA.RU, с начала 2023 года выявлено 126 заброшенных участков. Эта информация подтверждается статистикой Россельхознадзора.

Фермерам всё сложнее чинить технику, стоимость запчастей растёт. Стало очень сложно содержать небольшие участки (не выгодно).

«С начала 2023 года выявлено 126 заброшенных земельных участков. А серии космоснимков за предыдущие годы позволили зафиксировать такие земли во многих районах области», — сообщает издание URA.RU.

Эксперты полагают, что легче выжить только крупным местным агрохолдингам.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тобольске местные власти продают здание магазина за 1 рубль.

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