Тюменец украл в магазине водку и зарезал пожилую женщину

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Ссора произошла из-за расставания с супругой.
«Находясь в нетрезвом состоянии, в магазине «Нива» в с. Староалександровка, открыто похитил с прилавка две бутылки водки, с похищенным с места преступления скрылся. Ущерб составил 474 рубля. Он же, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с тещей нанес ей два удара ножом в шею», — сказано в публикации пресс-службы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в результате ссоры мужчины и женщины были повреждены два автомобиля.