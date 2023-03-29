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Тюменец украл в магазине водку и зарезал пожилую женщину

29 марта 2023, 10:36
Фото: 1MI

Пьяный тюменец украл водку и убил тещу

Тюменец из Ярковского района похитил из магазина две бутылки водки и пошел к тёще. По данным пресс-службы судов Тюменской области, он поругался с женщиной и зарезал её.

Ссора произошла из-за расставания с супругой.

«Находясь в нетрезвом состоянии, в магазине «Нива» в с. Староалександровка, открыто похитил с прилавка две бутылки водки, с похищенным с места преступления скрылся. Ущерб составил 474 рубля. Он же, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с тещей нанес ей два удара ножом в шею», — сказано в публикации пресс-службы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в результате ссоры мужчины и женщины были повреждены два автомобиля.

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