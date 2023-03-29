nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

«Страна Девелопмент» подарит городу сквер, оборудованный площадками для выгула собак

29 марта 2023, 07:07
Фото: «Страна Девелопмент»

«Страна Девелопмент» подарит городу сквер, оборудованный площадками для выгула собак

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» спроектировал просторный сквер с дог-хабом, строительство которого планируется рядом с новым жилым комплексом «Домашний».
Сюжет
Тюмень
Фото: «Страна Девелопмент»

Необходимость создания прогулочных зон для собак недавно обозначили в Минстрое России, но «Страна Девелопмент» зонирует площадки уже давно. Так, 100% проектов «Страны» в Тюмени уже оборудованы или в ближайшее время будут оборудованы площадками для выгула собак. Такие площадки проектируются около пешеходных бульваров — в отдалении от прогулочных зон. Застройщик планирует распространить эту практику на все регионы присутствия.

Фото: «Страна Девелопмент»
«Новый сквер в Тюмени площадью 2 га будет открыт для всех горожан, поэтому все владельцы собак смогут приводить туда своих питомцев для безопасных прогулок, игр и социализации. На огороженной площадке питомец сможет бегать без поводка: там будут установлены снаряды для активных игр и тренировок — горки, тоннели, подиумы, барьеры. Мы стремимся предоставить горожанам и жителям наших проектов все условия для заботы о домашних любимцах», — отмечает Александр Гуторов, вице-президент, руководитель направления продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

Кроме того, в сквере расположится игровая зона для детей, релакс-зона с подвесными качелями и местами для отдыха, памп-трек для велосипедистов, воркаут-площадки для фитнес-любителей, велодорожки и прогулочные тропы — как для активного отдыха всей семьи, так и для спокойных прогулок.

Фото: «Страна Девелопмент»

Справка: «Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

Реклама

Застройщик ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». 

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Строительство#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
От автомобилей до смартфонов. Власти Казахстана закрывают «серый импорт» в Россию.
27 марта 13:43
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Сегодня, 06:41
В Тюмени на улице Самарцева из окна дома выпала женщина
27 марта 03:25
«Высокие отношения»: на парковке тюменец избил женщину за испроченную машину
27 марта 01:29
«Оставить под стражей, следующий»: всех фигурантов «Тюменского дела» оставили в СИЗО
Вчера, 06:59
Тюменские дети чуть не убили камнем женщину с младенцем в коляске
27 марта 01:33