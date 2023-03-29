«Страна Девелопмент» подарит городу сквер, оборудованный площадками для выгула собак

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Необходимость создания прогулочных зон для собак недавно обозначили в Минстрое России, но «Страна Девелопмент» зонирует площадки уже давно. Так, 100% проектов «Страны» в Тюмени уже оборудованы или в ближайшее время будут оборудованы площадками для выгула собак. Такие площадки проектируются около пешеходных бульваров — в отдалении от прогулочных зон. Застройщик планирует распространить эту практику на все регионы присутствия.
«Новый сквер в Тюмени площадью 2 га будет открыт для всех горожан, поэтому все владельцы собак смогут приводить туда своих питомцев для безопасных прогулок, игр и социализации. На огороженной площадке питомец сможет бегать без поводка: там будут установлены снаряды для активных игр и тренировок — горки, тоннели, подиумы, барьеры. Мы стремимся предоставить горожанам и жителям наших проектов все условия для заботы о домашних любимцах», — отмечает Александр Гуторов, вице-президент, руководитель направления продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».
Кроме того, в сквере расположится игровая зона для детей, релакс-зона с подвесными качелями и местами для отдыха, памп-трек для велосипедистов, воркаут-площадки для фитнес-любителей, велодорожки и прогулочные тропы — как для активного отдыха всей семьи, так и для спокойных прогулок.
Справка: «Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
Реклама
Застройщик ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф