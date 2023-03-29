«Страна Девелопмент» подарит городу сквер, оборудованный площадками для выгула собак

Необходимость создания прогулочных зон для собак недавно обозначили в Минстрое России, но «Страна Девелопмент» зонирует площадки уже давно. Так, 100% проектов «Страны» в Тюмени уже оборудованы или в ближайшее время будут оборудованы площадками для выгула собак. Такие площадки проектируются около пешеходных бульваров — в отдалении от прогулочных зон. Застройщик планирует распространить эту практику на все регионы присутствия.