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Сергей Кириенко рассказал об успехах проведения конкурса «Большая перемена»

29 марта 2023, 10:51
Во вторник, 28 марта, на ледовой арене «Шайба» прошла церемония открытия четвертого сезона «Большой перемены». О нововведениях конкурса и успехах участников прошлых сезонов рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В зале собрались три тысячи человек – победители и участники прошлогодних сезонов, их педагоги и наставники, сообщает tass.ru.

По словам Кириенко, присутствовавшие на церемонии стали лучшими из нескольких миллионов.

«Теперь вы точно верите в себя и точно знаете: если по-настоящему мечтать, верить, если уметь бороться и трудиться, то нет ничего невозможного», – обратился он к участникам.

Кириенко рассказал об инициативе Алины Амировой из Пермского края, которая предложила создать волонтерский корпус «Большой перемены». В его рамках выпускники будут помогать ребятам младшего возраста. Идея понравилась активистам, и в первый работы корпуса в число волонтеров вошли сотни человек. Еще одним направлением стала акция «Добрые письма», юные участники которой написали военнослужащим более миллиона писем со словами поддержки.

Сергей Кириенко поблагодарил и наставников «Большой перемены». Он рассказал, что в четвертом сезоне те педагоги, которые подготовили победителей конкурса, смогут отправиться в путешествие на поезде по южным регионам России. С таким предложением выступили ребята – победители конкурса в треке для 5–7-х классов, которые побывали в «Путешествии мечты».

Кириенко также рассказал, что решение сделать конкурс одним из учредителей российского движения детей и молодежи «Движение Первых» поддержал президент Владимир Путин. По его словам, глава государства возглавил наблюдательный совет движения.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 15 мая на платформе «Большой перемены».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» с этого года стал одним из флагманских проектов объединения «Движение Первых». Соорганизатором конкурса выступает Росмолодежь, а его поддержкой занимается Минпросвещения РФ.

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