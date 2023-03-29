Сергей Кириенко рассказал об успехах проведения конкурса «Большая перемена»

Кириенко рассказал об инициативе Алины Амировой из Пермского края, которая предложила создать волонтерский корпус «Большой перемены». В его рамках выпускники будут помогать ребятам младшего возраста. Идея понравилась активистам, и в первый работы корпуса в число волонтеров вошли сотни человек. Еще одним направлением стала акция «Добрые письма», юные участники которой написали военнослужащим более миллиона писем со словами поддержки.