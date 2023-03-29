Сергей Кириенко рассказал об успехах проведения конкурса «Большая перемена»

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В зале собрались три тысячи человек – победители и участники прошлогодних сезонов, их педагоги и наставники, сообщает tass.ru.
По словам Кириенко, присутствовавшие на церемонии стали лучшими из нескольких миллионов.
«Теперь вы точно верите в себя и точно знаете: если по-настоящему мечтать, верить, если уметь бороться и трудиться, то нет ничего невозможного», – обратился он к участникам.
Кириенко рассказал об инициативе Алины Амировой из Пермского края, которая предложила создать волонтерский корпус «Большой перемены». В его рамках выпускники будут помогать ребятам младшего возраста. Идея понравилась активистам, и в первый работы корпуса в число волонтеров вошли сотни человек. Еще одним направлением стала акция «Добрые письма», юные участники которой написали военнослужащим более миллиона писем со словами поддержки.
Сергей Кириенко поблагодарил и наставников «Большой перемены». Он рассказал, что в четвертом сезоне те педагоги, которые подготовили победителей конкурса, смогут отправиться в путешествие на поезде по южным регионам России. С таким предложением выступили ребята – победители конкурса в треке для 5–7-х классов, которые побывали в «Путешествии мечты».
Кириенко также рассказал, что решение сделать конкурс одним из учредителей российского движения детей и молодежи «Движение Первых» поддержал президент Владимир Путин. По его словам, глава государства возглавил наблюдательный совет движения.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 15 мая на платформе «Большой перемены».
Всероссийский конкурс «Большая перемена» с этого года стал одним из флагманских проектов объединения «Движение Первых». Соорганизатором конкурса выступает Росмолодежь, а его поддержкой занимается Минпросвещения РФ.