Россия стала мировым лидером в борьбе с туберкулезом

Лучшей профилактикой туберкулёза остаётся вакцинация БЦЖ, после которой в организме человека формируется поствакцинный иммунитет. Прививка защищает от тяжёлых форм проявления заболевания. Для контроля над туберкулезом всем детям регулярно проводятся профилактические осмотры при помощи кожных проб (проба Манту, Диаскинтест). Но положительная реакция на пробу Манту, может быть, как следствием, сделанной в роддоме прививки БЦЖ и выработанного иммунитета, так и признаком туберкулезной инфекции и требовать немедленного лечения. Отличить одно от другого совсем не просто, ведь у 90% детей проба Манту положительная. Поэтому для диагностики туберкулезной инфекции применяются Диаскинтест или, в случае наличия противопоказаний к постановке кожных проб, лабораторные тесты, такие как Т-СПОТ.ТБ. Результат этих тестов будет положительным при наличии в организме именно микобактерии туберкулеза, способной вызвать заболевание. У людей, вакцинированных БЦЖ или болеющих нетуберкулезной инфекцией результат тестов будут отрицательным.