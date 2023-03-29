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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Резкое потепление прогнозируется в Тюмени в выходные

29 марта 2023, 12:25
Фото: 1MI

В субботу синоптики прогнозируют в Тюмени резкое потепление

В областной столице к концу недели прогнозируется резкое потепление. По данным Гисметео, с 1 апреля в городе ожидается до + 6 градусов и солнечная погода. Скорость ветра повысится до 5-11 м/с.

Осадков в ближайшее время в Тюмени не ожидается. Влажность постепенно снизится до 48%, погода будет ясной. В субботу с 14:00 в городе ожидается до + 6 градусов. В воскресенье воздух прогреется до + 11, возможны порывы ветра до 11 м/с.

Вчера «Наш город» сообщал, что метеорологи ожидали резкое усиление ветра вечером 28 марта. На юге Тюменской области прогнозировали осадки в виде снега с дождем, юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду.

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