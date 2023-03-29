Резкое потепление прогнозируется в Тюмени в выходные

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Осадков в ближайшее время в Тюмени не ожидается. Влажность постепенно снизится до 48%, погода будет ясной. В субботу с 14:00 в городе ожидается до + 6 градусов. В воскресенье воздух прогреется до + 11, возможны порывы ветра до 11 м/с.
Вчера «Наш город» сообщал, что метеорологи ожидали резкое усиление ветра вечером 28 марта. На юге Тюменской области прогнозировали осадки в виде снега с дождем, юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду.