Резкое потепление прогнозируется в Тюмени в выходные

Осадков в ближайшее время в Тюмени не ожидается. Влажность постепенно снизится до 48%, погода будет ясной. В субботу с 14:00 в городе ожидается до + 6 градусов. В воскресенье воздух прогреется до + 11, возможны порывы ветра до 11 м/с.