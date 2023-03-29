Первое место в театральном фестивале «Малая сцена» занял спектакль из тюменского села

«Это наш первый опыт участия в „Малой сцене“, и кажется, что очень удачный. Ведь мы — из обычного села, из района. После выступления было такое ликование внутри! И гордость оттого, что мы смогли пробудить в зрителя разные эмоции — смех, радость, сочувствие и не только. Скорее всего, жюри оценило нашу искренность — на сцене проживали свои роли по-настоящему», — поделились впечатлениями актеры.