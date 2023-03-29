Первое место в театральном фестивале «Малая сцена» занял спектакль из тюменского села

Posted 29 марта 11:34
Published 29 марта 11:34
Modified Сегодня, 02:44
Updated Сегодня, 02:44
«Это наш первый опыт участия в „Малой сцене“, и кажется, что очень удачный. Ведь мы — из обычного села, из района. После выступления было такое ликование внутри! И гордость оттого, что мы смогли пробудить в зрителя разные эмоции — смех, радость, сочувствие и не только. Скорее всего, жюри оценило нашу искренность — на сцене проживали свои роли по-настоящему», — поделились впечатлениями актеры.
IV всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров «Малая сцена» прошел в Тюмени 23–26 марта. Из 45 заявок, поступивших на конкурс из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, Краснодара и Тюмени, организаторы фестиваля выбрали 10 лучших творческих работ. В программе конкурса были документальные спектакли, спектакли по современной драматургии, прозе и даже классику, но адаптированную, нашедшую способ быть понятной подростку.
Организаторами мероприятия выступили молодежный театр «УЮТ» и театральный центр «РяДом». Фестиваль проводится при поддержке департамента культуры Тюменской области и Фонда культурных инициатив.