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Posted 29 марта 11:34

Published 29 марта 11:34

Modified Сегодня, 02:44

Updated Сегодня, 02:44

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Первое место в театральном фестивале «Малая сцена» занял спектакль из тюменского села

29 марта 2023, 11:34
Фото: 1MI
В Тюмени завершился IV всероссийский фестиваль детско-юношеских театров «Малая сцена». Впервые в истории фестиваля первое место досталось сельскому театру. Так жюри оценило спектакль-шутку «КоньOk» от коллектива «Наш Театр» из села Казанское Тюменской области, сообщает депкультуры региона.

«Это наш первый опыт участия в „Малой сцене“, и кажется, что очень удачный. Ведь мы — из обычного села, из района. После выступления было такое ликование внутри! И гордость оттого, что мы смогли пробудить в зрителя разные эмоции — смех, радость, сочувствие и не только. Скорее всего, жюри оценило нашу искренность — на сцене проживали свои роли по-настоящему», — поделились впечатлениями актеры.

IV всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров «Малая сцена» прошел в Тюмени 23–26 марта. Из 45 заявок, поступивших на конкурс из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, Краснодара и Тюмени, организаторы фестиваля выбрали 10 лучших творческих работ. В программе конкурса были документальные спектакли, спектакли по современной драматургии, прозе и даже классику, но адаптированную, нашедшую способ быть понятной подростку.

Организаторами мероприятия выступили молодежный театр «УЮТ» и театральный центр «РяДом». Фестиваль проводится при поддержке департамента культуры Тюменской области и Фонда культурных инициатив.

 

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