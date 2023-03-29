На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир

«Корней» — самодостаточное пространство, где жильцам будет доступна вся необходимая инфраструктура. Не нужно выезжать в центр на кружки для детей и за покупками. Чтобы насладиться природой, не придется ехать за город. Все это доступно в 15 минутах ходьбы от дома. Микрорайон строят рядом с ТРЦ «Кристалл» и парком «Тополя», где уже работают школа, детский сад и спортивный стадион.