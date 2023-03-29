На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Микрорайон «Корней» — масштабный проект из 14-ти кварталов, два из них уже в процессе строительства. В основе замысла — идея расширения потребностей современной семьи, поэтому в проекте использованы нестандартные решения.
«Корней» — самодостаточное пространство, где жильцам будет доступна вся необходимая инфраструктура. Не нужно выезжать в центр на кружки для детей и за покупками. Чтобы насладиться природой, не придется ехать за город. Все это доступно в 15 минутах ходьбы от дома. Микрорайон строят рядом с ТРЦ «Кристалл» и парком «Тополя», где уже работают школа, детский сад и спортивный стадион.
Кварталы как самостоятельная единица
Один квартал поделен на 4 дома разной этажности, что обеспечивает хорошее естественное освещение в квартирах. Покупатель может выбрать видовую квартиру на высоком этаже или малососедство с террасой на крыше.
Предусмотрено 3 типа парковок: вокруг дома, открытая автостоянка рядом с микрорайоном и теплый подземный паркинг.
Закрытые дворы обеспечат безопасность. Территорию поделят на несколько зон. В детской обустроят игровые площадки для разных возрастов. Во дворах будут беговые дорожки, площадки для командных игр и тренажеры. Спокойно отдохнуть можно в пространстве для релакса: на лавочке под теневым навесом или на гамаке.
На территории микрорайона будет много растительности. Протяженность аллей, парков и скверов — 4 км. Предусмотрен палисадник вдоль дома и зеленые террасы. У владельцев квартир на первых этажах в 6-этажных секциях будут личные сады с выходом из квартиры. В 5 минутах ходьбы от микрорайона расположен парк «Тополя».
Дома возводят в кирпичном и монолитно-каркасном исполнении. Оба варианта обеспечивают высокую шумоизоляцию и минимум трещин при усадке зданий.
Кровля 6-этажных секций представляет собой открытую террасу, где летом можно проводить вечера.
Доступны квартиры с эркерами, французскими балконами (окна в пол), террасами и теплыми лоджиями.
В микрорайоне представлены разные планировки. Есть и функциональные студии, и просторные 3-комнатные квартиры, и даже 2 полноценных сьюта — полностью приватные пространства для проживания двух поколений. Доступно несколько вариантов: с холодными или теплыми лоджиями, французским балконом или террасой, с одним санузлом или двумя и так далее.
Угловая 3-комнатная квартира вмещает: просторную кухню-гостиную с пространством для столовой и угловым остеклением, 3 комнаты, включая мастер-спальню (с гардеробной и отдельным санузлом), 3 ванных комнаты и постирочную.
Квартиры готовят под чистовую отделку: стены и перегородки покрыты штукатуркой, потолок — железобетонные плиты с затиркой поверхности, а полы со стяжкой.
Дома первой очереди сдадут уже в I квартале 2024 года, но вполне вероятно, что строительство завершится быстрее. Узнать больше о проекте можно на сайте компании, а задать все вопросы — в отделе продаж по телефону +7 (3452) 57-56-60
Покупая недвижимость в микрорайоне «Корней», вы получаете жилье высокого уровня, которое обеспечит комфортную, безопасную и счастливую жизнь для всей семьи. Не соглашайтесь на меньшее!
Офис продаж,
Тюмень, ул. Федюнинского, 20, к. 1;
+7 (3452) 57-56-60;
Kornei.ru.
Застройщик микрорайона «Корней»: акционерное общество специализированный застройщик «Твелл». Проектная декларация — на Наш.дом.рф.
Ипотечное кредитование ПАО «Сбербанк».
Рекламодатель: АО «СЗ Твелл», kornei.ru.