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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир

29 марта 2023, 06:41
Фото: Жилой квартал "Корней"

На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир

Пять уникальных решений застройщика, которые в корне меняют представление о комфорте. На юге Тюмени строится микрорайон будущего — Корней.

Микрорайон «Корней» — масштабный проект из 14-ти кварталов, два из них уже в процессе строительства. В основе замысла — идея расширения потребностей современной семьи, поэтому в проекте использованы нестандартные решения.

Фото: Специализированный застройщик «Твелл»

Комплексное развитие территории

«Корней» — самодостаточное пространство, где жильцам будет доступна вся необходимая инфраструктура. Не нужно выезжать в центр на кружки для детей и за покупками. Чтобы насладиться природой, не придется ехать за город. Все это доступно в 15 минутах ходьбы от дома. Микрорайон строят рядом с ТРЦ «Кристалл» и парком «Тополя», где уже работают школа, детский сад и спортивный стадион.

Фото: Специализированный застройщик «Твелл»

Кварталы как самостоятельная единица

Один квартал поделен на 4 дома разной этажности, что обеспечивает хорошее естественное освещение в квартирах. Покупатель может выбрать видовую квартиру на высоком этаже или малососедство с террасой на крыше.

Предусмотрено 3 типа парковок: вокруг дома, открытая автостоянка рядом с микрорайоном и теплый подземный паркинг.

Закрытые дворы обеспечат безопасность. Территорию поделят на несколько зон. В детской обустроят игровые площадки для разных возрастов. Во дворах будут беговые дорожки, площадки для командных игр и тренажеры. Спокойно отдохнуть можно в пространстве для релакса: на лавочке под теневым навесом или на гамаке.

Фото: Жилой квартал "Корней"

Район в парке, а не парк в районе

На территории микрорайона будет много растительности. Протяженность аллей, парков и скверов — 4 км. Предусмотрен палисадник вдоль дома и зеленые террасы. У владельцев квартир на первых этажах в 6-этажных секциях будут личные сады с выходом из квартиры. В 5 минутах ходьбы от микрорайона расположен парк «Тополя».

Фото: Специализированный застройщик «Твелл»

Креатив и современные технологии в строительстве

Дома возводят в кирпичном и монолитно-каркасном исполнении. Оба варианта обеспечивают высокую шумоизоляцию и минимум трещин при усадке зданий.

Кровля 6-этажных секций представляет собой открытую террасу, где летом можно проводить вечера.

Доступны квартиры с эркерами, французскими балконами (окна в пол), террасами и теплыми лоджиями.

Фото: Специализированный застройщик «Твелл»

Функциональные планировки

В микрорайоне представлены разные планировки. Есть и функциональные студии, и просторные 3-комнатные квартиры, и даже 2 полноценных сьюта — полностью приватные пространства для проживания двух поколений. Доступно несколько вариантов: с холодными или теплыми лоджиями, французским балконом или террасой, с одним санузлом или двумя и так далее.

Угловая 3-комнатная квартира вмещает: просторную кухню-гостиную с пространством для столовой и угловым остеклением, 3 комнаты, включая мастер-спальню (с гардеробной и отдельным санузлом), 3 ванных комнаты и постирочную.

Квартиры готовят под чистовую отделку: стены и перегородки покрыты штукатуркой, потолок — железобетонные плиты с затиркой поверхности, а полы со стяжкой.

Фото: Специализированный застройщик «Твелл»

Дома первой очереди сдадут уже в I квартале 2024 года, но вполне вероятно, что строительство завершится быстрее. Узнать больше о проекте можно на сайте компании, а задать все вопросы — в отделе продаж по телефону +7 (3452) 57-56-60

Покупая недвижимость в микрорайоне «Корней», вы получаете жилье высокого уровня, которое обеспечит комфортную, безопасную и счастливую жизнь для всей семьи. Не соглашайтесь на меньшее!

Офис продаж,
Тюмень, ул. Федюнинского, 20, к. 1;
+7 (3452) 57-56-60;
Kornei.ru.

Застройщик микрорайона «Корней»: акционерное общество специализированный застройщик «Твелл». Проектная декларация — на Наш.дом.рф.

Ипотечное кредитование ПАО «Сбербанк».

Рекламодатель: АО «СЗ Твелл», kornei.ru.

#Алиса Вернер
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