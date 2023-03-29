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Updated Сегодня, 11:07

Молодого 23-летнего тюменца оштрафовали за уклонение от службы в армии

29 марта 2023, 11:00
Фото: 1MI

Тюменец получил большой штраф за уклонение от службы в армии

Дмитрий Рябков признан виновным в уклонении от службы в армии. 23-летний молодой человек из Голышмановского района состоял на воинском учете с категорией «Б».

Ему назначили штраф в размере 25 000 рублей. В судебном заседании Дмитрий полностью признал свою вину и раскаялся.

«Являясь гражданином Российской Федерации и состоя на воинском учете с категорией «б» (что не препятствует прохождению военной службы), он укрывался от призыва. Весной прошлого года ему под роспись несколько раз вручали повестки», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Ранее «Наш город» сообщал, что семья тюменского участника специальной военной операции пытается добиться обещанных денежных выплат

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#Общество#Тюменцы#Дела судебные#Административные дела#Уголовные дела#Деньги#Призыв#Военный призыв#Военные#Александр Мязин
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