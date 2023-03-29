Молодого 23-летнего тюменца оштрафовали за уклонение от службы в армии

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:07
Ему назначили штраф в размере 25 000 рублей. В судебном заседании Дмитрий полностью признал свою вину и раскаялся.
«Являясь гражданином Российской Федерации и состоя на воинском учете с категорией «б» (что не препятствует прохождению военной службы), он укрывался от призыва. Весной прошлого года ему под роспись несколько раз вручали повестки», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Ранее «Наш город» сообщал, что семья тюменского участника специальной военной операции пытается добиться обещанных денежных выплат.