Красноярский край оказался на 81-м месте в экологическом рейтинге регионов РФ

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В рейтинге регионов по итогам ушедшего года и зимы-2022/2023 он попал в пятерку худших с 81-й позицией из 85.
Как сообщает prmira.ru со ссылкой на данные главы общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и политической партии «Зеленые» Андрея Нагибина, в Красноярске идет рост количества жалоб жителей, связанных с грязным воздухом в городе. Чаще всего смог висел над городом, чему способствовали неблагоприятные метеорологические условия в первые два месяца 2023 года. Это явление наблюдалось на протяжении 34 дней, что нужно считать плохим показателем для региона. Правда, Челябинская область в этом смысле выглядит еще хуже. Там было зафиксировано в прошлом году 124 таких дня.
Хотя в целом в России реализацию нацпроекта «Экология» специалисты называют успешной, но именно Красноярск оказался в зоне внимания экологов из-за плохой реализации нацпроекта «Чистый воздух». Это объясняется тем, что здесь медленно продвигается мусорная реформа, бензин и дизельное топливо плохого качества.
Как считает руководитель природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов, чтобы воздух очистился в Красноярском крае и других регионах, необходима их газификация. Даже если это не приветствуют регионы, которые привыкли использовать уголь вместо других энергоресурсов.
Экология не должна быть инструментом выбивания федеральных средств и проведения избирательных кампаний.
По словам возглавляющей отдел экологических инициатив «Зеленого патруля» Анастасии Фатериной, у регионов, которые входят в арктическую зону, выше поднимаются позиции в рейтинге, поскольку там в приоритете экологическая реабилитация территорий. На протяжении двух лет, пока идет реализация проекта «Чистая Арктика», в девяти российских арктических регионах удалось провести сбор и подготовить к переработке ориентировочно пять тысяч тонн отходов. Все большее количество волонтеров осваивают работу общественного экоинспектора и проводят эколого-просветительские мероприятия. Наилучшая ситуация в этой сфере в Ямало-Ненецком автономном округе и Норильске.