Красноярский край оказался на 81-м месте в экологическом рейтинге регионов РФ

Как сообщает prmira.ru со ссылкой на данные главы общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и политической партии «Зеленые» Андрея Нагибина, в Красноярске идет рост количества жалоб жителей, связанных с грязным воздухом в городе. Чаще всего смог висел над городом, чему способствовали неблагоприятные метеорологические условия в первые два месяца 2023 года. Это явление наблюдалось на протяжении 34 дней, что нужно считать плохим показателем для региона. Правда, Челябинская область в этом смысле выглядит еще хуже. Там было зафиксировано в прошлом году 124 таких дня.