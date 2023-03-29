Губернатор Омской области ушел в отставку

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Теперь уже бывший глава региона рассказал, что переходит на новое место работы.
«Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы», — отметил экс-губернатор в своем телеграм-канале.
О новом врио главы Омской области известно, что родился в 1986 году в Днепропетровске, с марта 2010 работал в органах власти ЯНАО.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмень приехали 13 беженцев из Херсонской области.