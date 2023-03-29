nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Губернатор Омской области ушел в отставку

29 марта 2023, 15:53
Фото: Gorod55
По данным издания gorod55.ru, 29 марта Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Буркова. В данный момент на эту должность назначен глава правительства ДНР Хоценко.

Теперь уже бывший глава региона рассказал, что переходит на новое место работы.

«Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы», — отметил экс-губернатор в своем телеграм-канале.

О новом врио главы Омской области известно, что родился в 1986 году в Днепропетровске, с марта 2010 работал в органах власти ЯНАО. 

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмень приехали 13 беженцев из Херсонской области.

Читайте также:
В Тюмень приехали 13 беженцев из Херсонской области: среди них — двое детей
#Александр Мязин#Омск#Общество#Работа#Экономика#Губернатор#Выборы губернатора#Критерии оценки губернаторов#Политика#Социальная политика#Внешняя политика
Подпишитесь
«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках
Сегодня, 11:14
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Сегодня, 06:41
«Дышать в тряпочку»: Covid -19 не сдает свои позиции
Сегодня, 11:02
Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц
Сегодня, 08:03
Дело о подравшихся учениках на контроле полиции
Сегодня, 09:38
В Тюмени завершены поиски двух 10-летних школьников
Сегодня, 03:30