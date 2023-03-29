Эксперты: Возможность передачи долга с продажи банкам сделает ипотеку менее доступной

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Парламентарий считает, что необходимо освободить заемщиков от уплаты долга и переложить такую обязанность на банк в случаях, когда вынужденная продажа ипотечного жилья не покрыла кредит полностью.
Как сообщает gazeta.ru, изданию удалось опросить ряд экспертов, которые уверены, что такие меры способны затормозить развитие ипотечного рынка в стране, увеличить перечень требований к заемщикам, снизить до минимума возможность получения жилищных кредитов.
Так, Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ, считает, что данная инициатива, если она будет принята, увеличит для кредитных организаций риск оформления ипотек без первоначального взноса и с льготными периодами. Эксперт также предупреждает, что, если у граждан появится возможность продать ипотечную квартиру для погашения кредита, это спровоцирует новую волну мошенничества: заемщики смогут некоторое время проживать в залоговой квартире бесплатно и не выплачивать кредит по завершении льготного периода.
Цыганов не исключает, что из-за новых правил банки могут прекратить оформление ипотеки с минимальным первым взносом, а чтобы как-то компенсировать возникшие риски, увеличат кредитные ставки. Все это сделает приобретение жилья для россиян более проблематичным.
Главный эксперт “Русипотеки” Сергей Гордейко отметил, что на рынке порой возникают ситуации, когда суммы, вырученной от продажи залоговой квартиры, недостаточно для полного погашения долга перед банком. Но правила, помогающие списать задолженность перед кредитной организацией, должны не только защищать интересы заемщика, но и решать проблему с покрытием убытков банка.
Гордейко предлагает провести ревизию процедуры продажи заложенного имущества и рассмотреть возможность страхования. Если такой риск удастся застраховать, то при возникновении вышеописанной ситуации долги бы покрывала страховая компания. Данная стратегия будет наиболее успешна при погашении ипотеки с первоначальным взносом менее 20%, утверждает специалист по кредитованию.
При этом все эксперты придерживаются мнения, что при реализации любой из программ господдержки неприемлемо “перекидывать” долг заемщика на кредитную организацию.
Основатель брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов уверяет, что, если инициатива будет одобрена, многие мелкие банки могут попросту разориться. Также он прогнозирует, что такие изменения приведут к росту ставок на жилищные кредиты и увеличению размера первоначального взноса.
Экономист Андрей Бархота включил в число рисков и уменьшение стоимости квадратного метра жилья. По его мнению, падение цен приведет к быстрому росту продаж и столь же стремительному нарастанию проблем с погашением долгов для банков.