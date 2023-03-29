Эксперты: Возможность передачи долга с продажи банкам сделает ипотеку менее доступной

Так, Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ, считает, что данная инициатива, если она будет принята, увеличит для кредитных организаций риск оформления ипотек без первоначального взноса и с льготными периодами. Эксперт также предупреждает, что, если у граждан появится возможность продать ипотечную квартиру для погашения кредита, это спровоцирует новую волну мошенничества: заемщики смогут некоторое время проживать в залоговой квартире бесплатно и не выплачивать кредит по завершении льготного периода.