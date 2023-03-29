«Дышать в тряпочку»: Covid -19 не сдает свои позиции

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Редакция «Наш город» решила вспомнить приметы последних трех лет, когда жителям региона приходилось противостоять «чуме 21 века».
Первый зараженный появился на территории области в январе 2020 года. Это был житель Китая, который прилетел в Тюмень. Он был изолирован, ему оказали необходимую помощь. Тогда же правительством было принято решение вывезти всех жителей области, находящихся в Китае на родину.
Уже через несколько месяцев в нашу жизнь прочно вошло слово «самоизоляция», а пустые улицы и дороги стали нормой, а не кадрами из фильмов про апокалипсис.
Маски и антисептики появились в каждом доме уже с марта — апреля 2020 года. Именно на них выросли цены, также как и на лимон с имбирем. Эти два продукта по мнению большинства считались очень полезными в борьбе с вирусом.
Любое общественное место стало сценой для нешуточных драм из-за отсутствия на ком-то санитарных средств защиты или неприкрытого рукой кашля. Тем, кто все же шел против новой системы выписывались нешуточные штрафы. За нарушение карантина - до миллиона рублей.
Отдельной строкой шло распространение фейков о количестве заболевших и умерших. За ложную пропаганду власти выписывали штрафы на сумму до 100 тысяч рублей.
Дистанция в 1,5 метра и дезинфекция общественных мест. Обрабатывалось все — автобусы и маршрутки, офисы и цеха, школы и сады. Кстати о последних. Для родителей несовершеннолетних детей карантин стал настоящим испытанием. Дистанционная форма обучения и работы повышала уровень стресса в и без того непростой ситуации.
Из-за карантина больше всего пострадали салоны красоты и места общепита. Несмотря на принимаемые меры по обработке, рост заболеваемости рос, а количество закрывшихся бизнесов перешагнуло все разумные пределы.
Предприниматели теряли огромные деньги, у людей исчезла столь важная для нас социализация. Мы перестали знакомиться в кафе и ходить на массовые праздники. Театры, кино – только онлайн или с ограничениями, которые не каждый способен преодолеть.
Вакцинация немного ослабила контроль – появились QR-коды, которые позволяли попадать в общественные места. Стоит отметить и положительную сторону. Каждое снятие ограничительных мер сопровождалось всплеском покупательского спроса, что хоть как-то поддерживало бизнес на плаву.
Но тут же началась волна «аниваксеров». Люди, измученные и без того не простой ситуацией стали все больше верить в доводы, не имеющие под собой научной подоплеки. Тюменские антипрививочники выходили на пикеты, подавали заявление в прокуратуру, отговаривали тюменцев от прививки прямо у пунктов выдачи вакцины.
На передовой оказались тюменские врачи. Ковидные госпитали принимали больных без остановки, без перерыва на сон и еду. Множество жизней тюменских медиков унес коронавирус. Помогали и волонтеры — они доставляли больным еду, одежду, лекарства. Зачастую также рискуя своей жизнью.
Координировал эту работу Оперативный штаб, благодаря его действиям удалось минимизировать потери от новой «чумы 21 века».
Стоит вспомнить и о плюсах. Переход на дистанционный формат работы перевернул всю существующую экономику. Службы доставки благодаря которым наша жизнь стала проще. Онлайн формат мероприятий в ряде случаев обходится дешевле.
Но эти плюсы не перекроют очевидные минусы. И стоит напомнить, что новые штаммы вируса все еще появляются. Так что не стоит забывать о своем здоровье и все же проходить повторную вакцинацию.