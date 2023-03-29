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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

«Дышать в тряпочку»: Covid -19 не сдает свои позиции

29 марта 2023, 11:02

С днем рождения: COVID-19 отмечает свое трехлетие в Тюменской области

В Тюмени отмечается повышение роста заболеваемости коронавирусом. По данным Оперштаба на 28 марта 2023 года выявлено 183 инфицированных. Для сравнения на 1 апреля 2021 года, в разгар пандемии, в регионе насчитывалось 153 зараженных.

Редакция «Наш город» решила вспомнить приметы последних трех лет, когда жителям региона приходилось противостоять «чуме 21 века».

Covid-19. Начало

Первый зараженный появился на территории области в январе 2020 года. Это был житель Китая, который прилетел в Тюмень. Он был изолирован, ему оказали необходимую помощь. Тогда же правительством было принято решение вывезти всех жителей области, находящихся в Китае на родину.

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Уже через несколько месяцев в нашу жизнь прочно вошло слово «самоизоляция», а пустые улицы и дороги стали нормой, а не кадрами из фильмов про апокалипсис.

«Кому война, а кому — мать родная»

Маски и антисептики появились в каждом доме уже с марта — апреля 2020 года. Именно на них выросли цены, также как и на лимон с имбирем. Эти два продукта по мнению большинства считались очень полезными в борьбе с вирусом.

Любое общественное место стало сценой для нешуточных драм из-за отсутствия на ком-то санитарных средств защиты или неприкрытого рукой кашля. Тем, кто все же шел против новой системы выписывались нешуточные штрафы. За нарушение карантина - до миллиона рублей.

Отдельной строкой шло распространение фейков о количестве заболевших и умерших. За ложную пропаганду власти выписывали штрафы на сумму до 100 тысяч рублей.

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«Чистота — залог здоровья»

Дистанция в 1,5 метра и дезинфекция общественных мест. Обрабатывалось все — автобусы и маршрутки, офисы и цеха, школы и сады. Кстати о последних. Для родителей несовершеннолетних детей карантин стал настоящим испытанием. Дистанционная форма обучения и работы повышала уровень стресса в и без того непростой ситуации.

Из-за карантина больше всего пострадали салоны красоты и места общепита. Несмотря на принимаемые меры по обработке, рост заболеваемости рос, а количество закрывшихся бизнесов перешагнуло все разумные пределы.

 

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Карнавала не будет

Предприниматели теряли огромные деньги, у людей исчезла столь важная для нас социализация. Мы перестали знакомиться в кафе и ходить на массовые праздники. Театры, кино – только онлайн или с ограничениями, которые не каждый способен преодолеть.

Вакцинация немного ослабила контроль – появились QR-коды, которые позволяли попадать в общественные места. Стоит отметить и положительную сторону. Каждое снятие ограничительных мер сопровождалось всплеском покупательского спроса, что хоть как-то поддерживало бизнес на плаву.

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Войны за укол

Но тут же началась волна «аниваксеров». Люди, измученные и без того не простой ситуацией стали все больше верить в доводы, не имеющие под собой научной подоплеки. Тюменские антипрививочники выходили на пикеты, подавали заявление в прокуратуру, отговаривали тюменцев от прививки прямо у пунктов выдачи вакцины. 

Тюменские антиваксеры подали заявление в прокуратуру из-за обязательной вакцинации
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«COVIDарность»

На передовой оказались тюменские врачи. Ковидные госпитали принимали больных без остановки, без перерыва на сон и еду. Множество жизней тюменских медиков унес коронавирус. Помогали и волонтеры — они доставляли больным еду, одежду, лекарства. Зачастую также рискуя своей жизнью.

Координировал эту работу Оперативный штаб, благодаря его действиям удалось минимизировать потери от новой «чумы 21 века».

Обнуление экономики

Стоит вспомнить и о плюсах. Переход на дистанционный формат работы перевернул всю существующую экономику. Службы доставки благодаря которым наша жизнь стала проще. Онлайн формат мероприятий в ряде случаев обходится дешевле.

Но эти плюсы не перекроют очевидные минусы. И стоит напомнить, что новые штаммы вируса все еще появляются. Так что не стоит забывать о своем здоровье и все же проходить повторную вакцинацию. 

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#Елена Литвиненко#Коронавирус#COVID-19#Пациенты#Врач#Общество#Тюменцы#Тюменская область#Всегда актуально
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