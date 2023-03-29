Десять линейных объектов войдут в ремонтную кампанию УСТЭК в 2023 году

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Летом 2023 года за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, будут капитально отремонтированы 10 линейных объектов. Капитальные ремонты линейных объектов будут проведены в границах улиц Ямская - Болотникова - Луначарского; Революции - Н. Чаплина - Мельникайте; Червишевский тракт - Молодежная; улица Хохрякова до пересечения с улицами Елецкой и Немцова. В общей сложности на 10 участках будет заменено 4,4 км тепловых сетей и 316 м сетей горячего водоснабжения.
Одним из первых в ремонтной кампании УСТЭК 2023 года станет участок по улице Народной. Работы по замене 319 м тепловой сети и 231 м сети горячего водоснабжения запланировано начать с середины мая. В этот же период начнутся работы по обновлению 640 м трубопровода в районе улиц Республики - Механическая – Холодильная, а также капитальный ремонт тепломагистрали по ул. М. Горького. Самым протяженным ремонтируемым участком является участок по улице Ершова, там обновят 768 м сети.
Проведение работ по замене изношенных участков трубопроводов, как правило, становится временным неудобством для горожан. Отключение горячего водоснабжения – необходимость для производства работ при капитальном ремонте сетей. Произвести полноценную замену теплосетей возможно только в межотопительный период. Только в таком случае можно гарантировать бесперебойную поставку тепла надлежащего качества в отопительный период.
Напомним, что за летние ремонтные кампании прошедших лет УСТЭК были капитально отремонтированы порядка 85 км тепловых сетей Тюмени, возведены и реконструированы 6 блочно-модульных котельных установок и 1 подкачивающая насосная станция. Для улучшения состояния городской системы теплоснабжения УСТЭК реализует инвестиционную и ремонтную программы за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, платы за подключение, а также прочих источников финансирования.