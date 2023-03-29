Десять линейных объектов войдут в ремонтную кампанию УСТЭК в 2023 году

Одним из первых в ремонтной кампании УСТЭК 2023 года станет участок по улице Народной. Работы по замене 319 м тепловой сети и 231 м сети горячего водоснабжения запланировано начать с середины мая. В этот же период начнутся работы по обновлению 640 м трубопровода в районе улиц Республики - Механическая – Холодильная, а также капитальный ремонт тепломагистрали по ул. М. Горького. Самым протяженным ремонтируемым участком является участок по улице Ершова, там обновят 768 м сети.