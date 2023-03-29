Депутат из «Единой России» встретился с тюменским героем СВО

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
В настоящее время Рустам продолжает лечиться, в московском госпитале после второго тяжёлого ранения, невзирая на которое он с честью выполнил свою боевую задачу и был награжден Звездой героя РФ.
Депутаты Тюменской области регулярно оказывают помощь Сайфуллину и его близким.
Ранее «Наш город» сообщал, что Рустам Сайфуллин стал героем документального фильма, в котором рассказал о своих подвигах и полученных травмах в ходе выполнения боевых задач.