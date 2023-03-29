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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Депутат из «Единой России» встретился с тюменским героем СВО

29 марта 2023, 15:40
Фото: 1MI

Фуат Сайфитдинов совместно с другими депутатами навестил Рустама Сайфуллина

Совместно с другими чиновниками председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов посетил героя РФ Рустама Сайфуллина, сообщили на официальном сайте представительного органа государственной власти.

В настоящее время Рустам продолжает лечиться, в московском госпитале после второго тяжёлого ранения, невзирая на которое он с честью выполнил свою боевую задачу и был награжден Звездой героя РФ.

Депутаты Тюменской области регулярно оказывают помощь Сайфуллину и его близким.

Ранее «Наш город» сообщал, что Рустам Сайфуллин стал героем документального фильма, в котором рассказал о своих подвигах и полученных травмах в ходе выполнения боевых задач.

 

Дважды раненый в бою тюменец рассказал о своих подвигах в фильме
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#Елена Чебоксарова
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