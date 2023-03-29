Депутат гордумы на личные средства помог подключить храм и школу к водоснабжению

Posted Вчера, 08:15
Published Вчера, 08:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Людмила Радченко и прихожане попросили оказать помощь в подключении к сетям водоснабжения двух объектов.
— Вода нам очень необходима в том числе для технических нужд. Подключение стоит дорого, самим нам не справиться, и Алексей Вячеславович в очередной раз нам помог, — говорит Людмила Радченко.
Депутат на протяжении многих лет уделяет особое внимание Храму во имя святого Николая Чудотворца и действующей при храме воскресной школе.
— К прошлой Пасхе мы обновили входные двери в храме. Сейчас возникла новая потребность в прокладке трубопровода и подключении храма и воскресной школы к сетям водоснабжения. С радостью оказал помощь на это благое дело, надеюсь к предстоящей Пасхе вода будет, — говорит Алексей Рагозин.