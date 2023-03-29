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Posted Вчера, 08:15

Published Вчера, 08:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Депутат гордумы на личные средства помог подключить храм и школу к водоснабжению

29 марта 2023, 08:15
Фото: Пресс-служба Тюменской городской думы

Депутат гордумы на личные средства помог подключить храм и школу к водоснабжению

К депутату Тюменской городской Думы Алексею Рагозину обратились прихожане Храма во имя святого Николая Чудотворца и директор воскресной школы в Утешево.
Сюжет
Тюмень

Людмила Радченко и прихожане попросили оказать помощь в подключении к сетям водоснабжения двух объектов.

— Вода нам очень необходима в том числе для технических нужд. Подключение стоит дорого, самим нам не справиться, и Алексей Вячеславович в очередной раз нам помог, — говорит Людмила Радченко.

Депутат на протяжении многих лет уделяет особое внимание Храму во имя святого Николая Чудотворца и действующей при храме воскресной школе.

— К прошлой Пасхе мы обновили входные двери в храме. Сейчас возникла новая потребность в прокладке трубопровода и подключении храма и воскресной школы к сетям водоснабжения. С радостью оказал помощь на это благое дело, надеюсь к предстоящей Пасхе вода будет, — говорит Алексей Рагозин.
#Общество#Тюмень
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