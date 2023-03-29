Дело о подравшихся учениках на контроле полиции

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В Департаменте образования города Тюмени от комментариев отказались, ссылаясь на то, что эта ситуация в поле правоохранительных органов. Не ответил на запрос и директор школы № 30 Александр Бормотов.
Открытие нового корпуса школы №30 прошло почти год назад, на торжественной церемонии присутствовал губернатор Александр Моор. Как писал «Наш город» строительство обошлось более 1 млрд рублей, учреждение рассчитано на 1101 школьника.