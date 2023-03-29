Дело о подравшихся учениках на контроле полиции

В Тюмени школьники жестоко подрались в туалете из-за вейпа.

В тюменской школе №30 ученики не поделили электронную сигарету в туалете. Из-за этого между ними случилась драка. После которой пол, стены и раковины в уборной были залиты кровью.

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