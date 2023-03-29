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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Дело о подравшихся учениках на контроле полиции

29 марта 2023, 09:38
Фото: 1MI

В Тюмени школьники жестоко подрались в туалете из-за вейпа.

В тюменской школе №30 ученики не поделили электронную сигарету в туалете. Из-за этого между ними случилась драка. После которой пол, стены и раковины в уборной были залиты кровью.
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Дети

В Департаменте образования города Тюмени от комментариев отказались, ссылаясь на то, что эта ситуация в поле правоохранительных органов. Не ответил на запрос и директор школы № 30 Александр Бормотов. 

Открытие нового корпуса школы №30 прошло почти год назад, на торжественной церемонии присутствовал губернатор Александр Моор. Как писал «Наш город» строительство обошлось более 1 млрд рублей, учреждение рассчитано на 1101 школьника.

#Елена Литвиненко#Дети#Подросток#Драка#Школа#Новости тюмени#Полиция#Тюмень
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