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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Число рейсов из России в Турцию вырастет на 50% этим летом

29 марта 2023, 11:27
Российско-турецкие власти согласовали увеличение числа рейсов летом 2023 года почти на 50%.

Как передают “Известия”, авиаперевозчики РФ займут около 75% рынка перелетов между РФ и Турцией. Планируется, что в июне-августе будет выполняться до 1,2 тыс. полетов в неделю, 750 из них — российскими авиакомпаниями.

Год назад из-за антироссийских санкций им не хватало лайнеров для обеспечения паритета. Тогда Москва разрешила турецким компаниям осуществлять 65% всех рейсов.

Однако, по словам экспертов, к 2023 году РФ удалось вывести из двойной регистрации достаточно флота и теперь преимущество у РФ. Участники рынка уже наблюдают снижение цен на билеты — средняя стоимость перелета в Турцию весной-летом составит 21 тыс. рублей, что на 47% ниже, чем в 2022 году, заявили в одном из сервисов.

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