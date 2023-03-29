Число рейсов из России в Турцию вырастет на 50% этим летом

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Как передают “Известия”, авиаперевозчики РФ займут около 75% рынка перелетов между РФ и Турцией. Планируется, что в июне-августе будет выполняться до 1,2 тыс. полетов в неделю, 750 из них — российскими авиакомпаниями.
Год назад из-за антироссийских санкций им не хватало лайнеров для обеспечения паритета. Тогда Москва разрешила турецким компаниям осуществлять 65% всех рейсов.
Однако, по словам экспертов, к 2023 году РФ удалось вывести из двойной регистрации достаточно флота и теперь преимущество у РФ. Участники рынка уже наблюдают снижение цен на билеты — средняя стоимость перелета в Турцию весной-летом составит 21 тыс. рублей, что на 47% ниже, чем в 2022 году, заявили в одном из сервисов.