Число рейсов из России в Турцию вырастет на 50% этим летом

Однако, по словам экспертов, к 2023 году РФ удалось вывести из двойной регистрации достаточно флота и теперь преимущество у РФ. Участники рынка уже наблюдают снижение цен на билеты — средняя стоимость перелета в Турцию весной-летом составит 21 тыс. рублей, что на 47% ниже, чем в 2022 году, заявили в одном из сервисов.