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Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Выборы в гордуму Тюмени: две непарламентские партии могут не собирать подписи

28 марта 2023, 13:27
Фото: 1MI

На выборы в гордуму Тюмени могут пойти кандидаты двух непарламентских партии

На осенних выборах в гордуму Тюмени могут принять участие кандидаты двух непарламентских партий. По данным URA.RU, «Коммунистам России» и «Российской партии пенсионеров» разрешили не собирать подписи.
«Они не будут собирать подписи для участия в выборах. Эта процедура может коснуться только одномандатников, если они будут от этих двух партий», — отметил источник URA.RU.

Стоит отметить, что в 2018 году «Коммунистов России» не допустили до выборов в гордуму Тюмени. Тогда их подписи признали недействительными.

Ранее «Наш город» сообщал, что самый богатый депутат гордумы Тюмени рассчитывает сохранить мандат. Дмитрий Антипов примет участие в праймериз «ЕР».

 

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