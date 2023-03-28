Выборы в гордуму Тюмени: две непарламентские партии могут не собирать подписи

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
«Они не будут собирать подписи для участия в выборах. Эта процедура может коснуться только одномандатников, если они будут от этих двух партий», — отметил источник URA.RU.
Стоит отметить, что в 2018 году «Коммунистов России» не допустили до выборов в гордуму Тюмени. Тогда их подписи признали недействительными.
Ранее «Наш город» сообщал, что самый богатый депутат гордумы Тюмени рассчитывает сохранить мандат. Дмитрий Антипов примет участие в праймериз «ЕР».