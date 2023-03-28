Возле жилых домов тюменцев лежат кучи грязного снега: люди возмущены

В Тюменском районе селяне жалуются, что трактористы сгребают грязный снег к их домам

Жители посёлка Новотарманский в Тюменском районе возмущены, что трактористы сгребают кучи грязного снега к их домам, а местные власти не реагируют на обращения. Они пожаловались на это в паблике «ЧС Тюмень».

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