Возле жилых домов тюменцев лежат кучи грязного снега: люди возмущены

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
«Помогите, пожалуйста, повлиять на Администрацию Новотарманского МО. Неделю назад тракторист нагрёб кучу снега и грязи возле контейнерной площадки. Звонила в местную администрацию, просила вывезти снег или хотя бы раскидать, чтобы растаяло быстрей, но воз и ныне там», — рассказала подписчица паблика.
В комментариях автору поста лишь ответили, что весна решит проблему сама и вскоре придётся жаловаться на лужи.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский подрядчик складировал снег на частном земельном участке, за что его оштрафовали на 50 тысяч рублей.