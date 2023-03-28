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Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Возле жилых домов тюменцев лежат кучи грязного снега: люди возмущены

28 марта 2023, 16:52
Фото: Юлия Шехирева / ЧС Тюмень

В Тюменском районе селяне жалуются, что трактористы сгребают грязный снег к их домам

Жители посёлка Новотарманский в Тюменском районе возмущены, что трактористы сгребают кучи грязного снега к их домам, а местные власти не реагируют на обращения. Они пожаловались на это в паблике «ЧС Тюмень».
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Снег
«Помогите, пожалуйста, повлиять на Администрацию Новотарманского МО. Неделю назад тракторист нагрёб кучу снега и грязи возле контейнерной площадки. Звонила в местную администрацию, просила вывезти снег или хотя бы раскидать, чтобы растаяло быстрей, но воз и ныне там», — рассказала подписчица паблика.

В комментариях автору поста лишь ответили, что весна решит проблему сама и вскоре придётся жаловаться на лужи.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский подрядчик складировал снег на частном земельном участке, за что его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Тюменский подрядчик получил большой штраф за складирование снега
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#Елена Чебоксарова#Снег#Складирование#Тюменский район#Общество#Тюменцы#Жалобы#Новости тюмени
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