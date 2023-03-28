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Видео драки двух женщин в Тобольске. Одна из них повалила обидчицу на асфальт

28 марта 2023, 10:01
Фото: Скрин паблика "Типичный Тобольск"

В Тобольске подрались две женщины, одна из них свалилась на асфальт. Видео

По данным паблика «Типичный Тобольск», около заведения «Лотос» (4 микрорайон) произошла драка двух женщин. Одна из них повалила обидчицу на асфальт, их разнимали прохожие.
«Вырубила с ноги. Пьяная женская драка.4 микрорайон, возле Лотоса», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».

Далее другая женщина смогла ударить тоболячку кулаком и повалила её на асфальт.

«По данному факту в дежурную часть полиции города Тобольска сообщений не поступало», - сообщили в УМВД по Тюменской области.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени в результате ссоры мужчины и женщины были повреждены два автомобиля.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#УМВД России по Тюменской области#Дороги#Нарушения
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