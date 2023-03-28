Видео драки двух женщин в Тобольске. Одна из них повалила обидчицу на асфальт

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
«Вырубила с ноги. Пьяная женская драка.4 микрорайон, возле Лотоса», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».
Далее другая женщина смогла ударить тоболячку кулаком и повалила её на асфальт.
«По данному факту в дежурную часть полиции города Тобольска сообщений не поступало», - сообщили в УМВД по Тюменской области.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени в результате ссоры мужчины и женщины были повреждены два автомобиля.