Видео драки двух женщин в Тобольске. Одна из них повалила обидчицу на асфальт

В Тобольске подрались две женщины, одна из них свалилась на асфальт. Видео

По данным паблика «Типичный Тобольск», около заведения «Лотос» (4 микрорайон) произошла драка двух женщин. Одна из них повалила обидчицу на асфальт, их разнимали прохожие.