В Тюменской области пожароопасный сезон начнется в начале апреля

В Тюменской области с 3 апреля планируют ввести пожароопасный сезон

В Тюменской области пожароопасный сезон в этом году может начаться в начале апреля из-за быстрого потепления и активного таяния снега. В департаменте лесного комплекса региона отметили, что в этом году складывается ситуация аналогичная весне 2021 года — тогда тоже снег сошел очень быстро.

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