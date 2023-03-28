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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Тюменской области пожароопасный сезон начнется в начале апреля

28 марта 2023, 07:23
Фото: 1MI

В Тюменской области с 3 апреля планируют ввести пожароопасный сезон

В Тюменской области пожароопасный сезон в этом году может начаться в начале апреля из-за быстрого потепления и активного таяния снега. В департаменте лесного комплекса региона отметили, что в этом году складывается ситуация аналогичная весне 2021 года — тогда тоже снег сошел очень быстро.
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Тюмень
«Нормативные документы, регламентирующие введение противопожарного режима, запрета на посещение лесов уже подготовили и направили на согласование. Планируем с учетом прогнозов метеорологов ввести пожароопасный сезон на территории Тюменской области с 3 апреля. Просим жителей области проявить понимание, соблюдать те ограничения, которые будут введены», — сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

Тюменцам напомнили, что за нарушение установленных на время пожароопасного сезона ограничений, грозит административная и уголовная ответственности. Последняя наступает в случае, если причинен ущерб на сумму более 10 тысяч рублей. Сумма штрафов может составлять 500 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюменской области было зарегистрировано 36 техногенных пожаров. Из огня пожарные спасли девять человек.

#Пожар#Общество#Новости тюмени#Противопожарная безопасность#Департамент лесного комплекса#Штрафы#Уголовная ответственность#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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