В Тюменской области пожароопасный сезон начнется в начале апреля

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
«Нормативные документы, регламентирующие введение противопожарного режима, запрета на посещение лесов уже подготовили и направили на согласование. Планируем с учетом прогнозов метеорологов ввести пожароопасный сезон на территории Тюменской области с 3 апреля. Просим жителей области проявить понимание, соблюдать те ограничения, которые будут введены», — сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.
Тюменцам напомнили, что за нарушение установленных на время пожароопасного сезона ограничений, грозит административная и уголовная ответственности. Последняя наступает в случае, если причинен ущерб на сумму более 10 тысяч рублей. Сумма штрафов может составлять 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюменской области было зарегистрировано 36 техногенных пожаров. Из огня пожарные спасли девять человек.