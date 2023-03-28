В Тюмени резко подорожала аренда комнат в коммуналках

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По информации аналитиков федерального портала «МИР КВАРТИР», самая дорогая аренда жилья такого формата — в Москве, Сочи и Московской области. Стоимость месячной аренды составляет от 13,4 до 16,5 тысяч рублей. Самые дешевые комнаты можно найти в Пензе, Нижнем Тагиле и Саранске — от 4,9 до 5,1 тысячи рублей.
По словам гендиректора портала «МИР КВАРТИР» Павла Луценко, рост стоимости аренды комнат в коммунальных квартирах обусловлен повышенным спросом — сегодня люди вынуждены экономить, именно поэтому выбирают именно этот относительно недорогой вариант съемного жилья.
Ранее «Наш Город» писал, что чиновники администрации Тюмени признали зоной ЧС дом на улице Ямской. Жители добивались этого решения около двух лет.