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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В Тюмени резко подорожала аренда комнат в коммуналках

28 марта 2023, 07:53

В Тюмени из-за повышенного спроса подорожала аренда самого дешевого жилья

В Тюменской области за год аренда комнат подорожала на 9,1%. Сегодня в среднем месяц проживания в таком жилье стоит 9 тысяч 395 рублей. По данному показателю Тюмень занимает 17 место среди российских городов.
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Тюмень

По информации аналитиков федерального портала «МИР КВАРТИР», самая дорогая аренда жилья такого формата — в Москве, Сочи и Московской области. Стоимость месячной аренды составляет от 13,4 до 16,5 тысяч рублей. Самые дешевые комнаты можно найти в Пензе, Нижнем Тагиле и Саранске — от 4,9 до 5,1 тысячи рублей.

По словам гендиректора портала «МИР КВАРТИР» Павла Луценко, рост стоимости аренды комнат в коммунальных квартирах обусловлен повышенным спросом — сегодня люди вынуждены экономить, именно поэтому выбирают именно этот относительно недорогой вариант съемного жилья.

Ранее «Наш Город» писал, что чиновники администрации Тюмени признали зоной ЧС дом на улице Ямской. Жители добивались этого решения около двух лет.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аренда#Аренда жилья#Квартирант#Экономика#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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