В Тюмени резко подорожала аренда комнат в коммуналках

По информации аналитиков федерального портала «МИР КВАРТИР», самая дорогая аренда жилья такого формата — в Москве, Сочи и Московской области. Стоимость месячной аренды составляет от 13,4 до 16,5 тысяч рублей. Самые дешевые комнаты можно найти в Пензе, Нижнем Тагиле и Саранске — от 4,9 до 5,1 тысячи рублей.