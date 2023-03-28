В Тюмени проснулись первые клещи. Фото

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Скорее всего, это связанно с тёплой погодой, снег в городе почти растаял.
«В Гилёвской роще начали присасываться первые клещи. Будьте осторожны. Осматривайте одежду после прогулок», - сообщает подписчик паблика «Типичная Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что на юг Тюменской области сегодня вечером обрушится непогода. Возможны осадки, порывы ветра составят 7-12 м/с. 29 марта немного потеплеет до +3 градусов.