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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В Тюмени проснулись первые клещи. Фото

28 марта 2023, 10:48
Фото: Скрин "Типичная Тюмень"

В Гилёвской роще Тюмени нашли первых клещей. Фото

Тюменцы сообщают о клещах в «Гилёвской роще». В паблике «Типичная Тюмень», граждан призывают быть бдительными, осматривать одежду и домашних животных.

Скорее всего, это связанно с тёплой погодой, снег в городе почти растаял.

«В Гилёвской роще начали присасываться первые клещи. Будьте осторожны. Осматривайте одежду после прогулок», - сообщает подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что на юг Тюменской области сегодня вечером обрушится непогода. Возможны осадки, порывы ветра составят 7-12 м/с. 29 марта немного потеплеет до +3 градусов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Клещи#Природа#Живая природа
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