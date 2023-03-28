В Тюмени продается огромное недостроенное здание на 50 лет ВЛКСМ за 650 млн. Фото

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По данным «Нашего города», объект уже давно стоит без движения. Во внутренних помещениях нет отделки, лестниц и лифтов.
«Объект подойдет для апартаментов, офисов, спортивного комплекса, ресторанов, медицинского комплекса, совмещения нескольких направлений деятельности», - говорится в объявлении.
Стоит отметить, что помещение находится недалеко от центра города. Здесь очень оживлённая трасса.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени бизнесмены совершенно не хотят покупать большие офисы и торговые центры от 200 млн рублей.