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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:50

В Тюмени продается огромное недостроенное здание на 50 лет ВЛКСМ за 650 млн. Фото

28 марта 2023, 12:47
Фото: Скрин сайта Авито

Большой недострой на 50 лет ВЛКСМ продается в Тюмени за 650 млн. Фото

В областной столице продают огромное недостроенное здание на улице 50 лет ВЛКСМ, 71Б. По данным «Авито» за него просят 650 млн рублей. Всего здесь 17 345 квадратных метров, готовность объекта только 70%.

По данным «Нашего города», объект уже давно стоит без движения. Во внутренних помещениях нет отделки, лестниц и лифтов.

«Объект подойдет для апартаментов, офисов, спортивного комплекса, ресторанов, медицинского комплекса, совмещения нескольких направлений деятельности», - говорится в объявлении.

Стоит отметить, что помещение находится недалеко от центра города. Здесь очень оживлённая трасса.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени бизнесмены совершенно не хотят покупать большие офисы и торговые центры от 200 млн рублей.

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