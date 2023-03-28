В Тюмени продается огромное недостроенное здание на 50 лет ВЛКСМ за 650 млн. Фото

Большой недострой на 50 лет ВЛКСМ продается в Тюмени за 650 млн. Фото

В областной столице продают огромное недостроенное здание на улице 50 лет ВЛКСМ, 71Б. По данным «Авито» за него просят 650 млн рублей. Всего здесь 17 345 квадратных метров, готовность объекта только 70%.