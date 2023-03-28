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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В Тюмени по вине пьяного водителя пострадали два человека

28 марта 2023, 04:25
Фото: ГИБДД

В ДТП на Газовиков в Тюмени пострадали два человек

Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в понедельник вечером на улице Газовиков. Здесь столкнулись Mitsubishi и Honda.
Сюжет
Тюмень

Как выяснилось, 35-летний водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

А аварии пострадали 46-летняя водитель Honda и 35-летняя пассажирка Mitsubishi.

Нетрезвый тюменец рассказал, что ехал со дня рождения своей супруги. При этом права управления транспортом он не имеет. На водителя административный материал, автомобиль помещен на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром в Тюмени на трех перекрестках произошли дорожно-транспортные происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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