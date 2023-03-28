В Тюмени по вине пьяного водителя пострадали два человека

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Как выяснилось, 35-летний водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
А аварии пострадали 46-летняя водитель Honda и 35-летняя пассажирка Mitsubishi.
Нетрезвый тюменец рассказал, что ехал со дня рождения своей супруги. При этом права управления транспортом он не имеет. На водителя административный материал, автомобиль помещен на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром в Тюмени на трех перекрестках произошли дорожно-транспортные происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.