В Тюмени начали строить четырехполосную дорогу

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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В настоящее время подрядные организации уже приступили к проведению подготовительных работ — ведется прокладка ливневой канализации. По планам, основной комплекс строительных работ дорожники завершат к 1 сентября 2023 года.
На время стройработ движение транспортных средств на участке улицы Эрвье от дома № 34/1 до дома № 34 по улице Газовиков прекращено.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени изменили схему движения автотранспорта в микрорайоне Ямальский-2, на пересечении улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина. Накануне там установили новые знаки приоритета.