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Published Сегодня, 04:46

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Updated Сегодня, 04:48

В Тюмени начали строить четырехполосную дорогу

28 марта 2023, 04:46
Фото: Тюмень. Администрация города.

Четырехполосную дорогу на улице Республиканец в Тюмени построят к осени

В Тюмени началось строительство четырехполосной дороги в районе улицы Республиканец. Новая автомобильная дорога протяженностью 1,2 километра соединит два района, которые ранее были разделены строительным временным проездом.
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Тюмень

В настоящее время подрядные организации уже приступили к проведению подготовительных работ — ведется прокладка ливневой канализации. По планам, основной комплекс строительных работ дорожники завершат к 1 сентября 2023 года.

На время стройработ движение транспортных средств на участке улицы Эрвье от дома № 34/1 до дома № 34 по улице Газовиков прекращено.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени изменили схему движения автотранспорта в микрорайоне Ямальский-2, на пересечении улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина. Накануне там установили новые знаки приоритета.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дорог#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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