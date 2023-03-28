В Тюмени на месяц перекроют дорогу на улице Ленина

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
«С 1 по 30 апреля будет прекращено движение транспортных средств по ул. Ленина на участке от здания музея «Городская дума» (ул. Ленина, 2)», - сообщает администрация Тюмени.
На месяц будет организовано двухстороннее движение на улице Республики. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице около 3 месяцев перекрыта улица Вербная. Тут проводится реконструкция сетей водоотведения.