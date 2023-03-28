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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Тюмени на месяц перекроют дорогу на улице Ленина

28 марта 2023, 10:32
Фото: 1MI

В Тюмени на весь апрель перекроют участок трассы на улице Ленина

В областной столице до 30 апреля закроют улицу Ленина. По данным администрации города, здесь пройдет капитальный ремонт дороги. Для объезда лучше выбрать улицу Республики.
Фото: Администрация Тюмени
«С 1 по 30 апреля будет прекращено движение транспортных средств по ул. Ленина на участке от здания музея «Городская дума» (ул. Ленина, 2)», - сообщает администрация Тюмени.

На месяц будет организовано двухстороннее движение на улице Республики. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице около 3 месяцев перекрыта улица Вербная. Тут проводится реконструкция сетей водоотведения.

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