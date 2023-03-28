В Тюмени идут поиски 36-летнего мужчины с татуировкой волка

Когда его видели в последний раз, он был одет в куртку с капюшоном синего цвета и красным подкладом, брюки серого цвета, кроссовки серого цвета. Рост около 1,7 метров, телосложение худощавое, глаза голубые. Особые приметы — татуировка на теле в виде волка и двух волчат.