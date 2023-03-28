В Тюмени идут поиски 36-летнего мужчины с татуировкой волка

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Когда его видели в последний раз, он был одет в куртку с капюшоном синего цвета и красным подкладом, брюки серого цвета, кроссовки серого цвета. Рост около 1,7 метров, телосложение худощавое, глаза голубые. Особые приметы — татуировка на теле в виде волка и двух волчат.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Овечкина, просят звонить по телефонам: 8 (3452) 79-41-64, 8-932-32-39-911 или 102.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более двух недель идут поиски 24-летнего Максима Пронина. Молодой человек пропал 10 марта.