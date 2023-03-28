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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Тюмени идут поиски 36-летнего мужчины с татуировкой волка

28 марта 2023, 06:04
Фото: ПО Белая Сова - Тюмень

В Тюмени пропал 36-летний мужчина с татуировкой в виде волка и двух волчат

В Тюмени пропал 36-летний Алексей Овечкин. Два дня назад, 26 марта, тюменец ушел из дома на улице Молодежной и после этого перестал выходить на связь с родными и близкими.
Сюжет
Тюмень

Когда его видели в последний раз, он был одет в куртку с капюшоном синего цвета и красным подкладом, брюки серого цвета, кроссовки серого цвета. Рост около 1,7 метров, телосложение худощавое, глаза голубые. Особые приметы — татуировка на теле в виде волка и двух волчат.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Овечкина, просят звонить по телефонам: 8 (3452) 79-41-64, 8-932-32-39-911 или 102.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более двух недель идут поиски 24-летнего Максима Пронина. Молодой человек пропал 10 марта.

#Валентина Бурнашева#Поиск#Общество#Новости тюмени#Поиск человека#Поиски пропавших#Тюмень#Тюменская область
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