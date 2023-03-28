В Тюмень с проверкой приехал министр МЧС России

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
«Сегодня с Министром МЧС России Александром Куренковым проведём рабочую встречу, обсудим вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций, посетим учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть», — отметил глава региона.
И добавил, что в рамках встречи совместно с министром МЧС возложили цветы к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим при выполнении служебного долга.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 3 апреля могут ввести в рамках пожароопасного сезона противопожарный режим. Об этом сообщил глава регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.