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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Тюмень с проверкой приехал министр МЧС России

28 марта 2023, 08:05
Фото: тг-канал Александр Моор

В Тюмень перед пожароопасным сезоном с проверкой приехал министр МЧС РФ

Тюмень в преддверии пожароопасного сезона с рабочим визитом посетил министр МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем тг-канале.
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Тюмень
«Сегодня с Министром МЧС России Александром Куренковым проведём рабочую встречу, обсудим вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций, посетим учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть», — отметил глава региона.

И добавил, что в рамках встречи совместно с министром МЧС возложили цветы к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим при выполнении служебного долга.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 3 апреля могут ввести в рамках пожароопасного сезона противопожарный режим. Об этом сообщил глава регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

 

#Общество#Новости тюмени#МЧС#Губернатор#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Пожар#Валентина Бурнашева
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