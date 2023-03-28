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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

В Тобольске в мае начнут ремонтировать оживленную дорогу на улицу Знаменского

28 марта 2023, 14:13
Фото: Скрин видео "Типичный Тобольск"

Дорожники готовятся к большому ремонту улицы Знаменского в Тобольске

В Тобольске в мае начнётся ремонт трассы на улице Знаменского. По данным паблика ВК «Типичный Тобольск», ранее здесь строительные бригады просто латали ямы. Теперь обещают постелить полноценное новое полотно.

Отмечается, что дорога на улице Знаменского – это одна из транспортных артерий города. Ожидаются пробки.

«Власти наконец, решили отказаться от ямочного ремонта, качество которого шокировало горожан многие годы», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».

На дороге отмечаются сколы, выбоины. На отдельных участках образовалась колея.

Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле в Тюмени закроют для проезда часть улицы Ленина.

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#Общество#Тюменцы#Работа#Безопасность на дорогах#Водители#Дороги#Экономика#Деньги#Александр Мязин
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