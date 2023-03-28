В Тобольске в мае начнут ремонтировать оживленную дорогу на улицу Знаменского

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Отмечается, что дорога на улице Знаменского – это одна из транспортных артерий города. Ожидаются пробки.
«Власти наконец, решили отказаться от ямочного ремонта, качество которого шокировало горожан многие годы», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».
На дороге отмечаются сколы, выбоины. На отдельных участках образовалась колея.
Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле в Тюмени закроют для проезда часть улицы Ленина.