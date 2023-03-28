В Тобольске в мае начнут ремонтировать оживленную дорогу на улицу Знаменского

Дорожники готовятся к большому ремонту улицы Знаменского в Тобольске

В Тобольске в мае начнётся ремонт трассы на улице Знаменского. По данным паблика ВК «Типичный Тобольск», ранее здесь строительные бригады просто латали ямы. Теперь обещают постелить полноценное новое полотно.